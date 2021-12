Asiago, Museo Le Carceri: RI-NASCITA tradizione, innovazione e presepi nell’arte di UNIKA dalla Val Gardena

Da mercoledì 8 dicembre 2021 fino a domenica 20 febbraio 2022, l’esclusiva mostra protagonista ad Asiago

(Via Benedetto Cairoli, 13 – Asiago)

Al Museo Le Carceri di Asiago sarà aperta dall’8 dicembre fino al 20 febbraio 2022 la mostra dal titolo “RI-NASCITA tradizione, innovazione e presepi nell’arte di UNIKA dalla Val Gardena” dedicata al tema dell’arte presepiale con sculture in legno realizzate dagli artisti della Val Gardena.

L’esclusivo evento è promosso dal Comune di Asiago, in collaborazione con il gruppo Unika, un’associazione ha l’obiettivo di mantenere e far rivivere le tradizioni artistiche degli artigiani della valle; il curatore della mostra, è Ivo Piazza.

Una vera e propria vetrina dell’artigianato artistico gardanese, con l’esposizione di trenta presepi e dieci opere a tema natalizio, pezzi unici plasmati dalle mani di questi scultori del legno, che fanno riflettere e donano emozioni al pubblico e agli amanti dell’arte.

Le opere in legno sono state realizzate da Helene Demetz, Chelita Zuckermann, Rolly Perathoner, Fabian Demetz, Willy Messner, Sepl Mussner Zorz, Filip Piccolruaz, Thomas Comploi, Livio Comploi, Theodor Comploi, Norman Kostner, Klaus Senoner, Wilfried Senoner e Ivo Piazza.

Gli orari di apertura della mostra saranno dall’8 dicembre al 23 dicembre sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; dal 24 dicembre al 9 gennaio tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; dal 10 gennaio al 20 febbraio sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Biglietto d’ingresso intero € 5,00, ridotto € 3,00 (gratis per disabili e bambini fino ai 6 anni d’età), telefono 0424-600255, e-mail: info@museolecarceri.it

Obbligatorio il green pass base e l’uso della mascherina per accedere al museo.