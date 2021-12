Anthea Vicenza Volley: ultimo match pre-natalizio

Serie A2 femminile girone B, l’Anthea Vicenza Volley si prepara a ricevere la CDA Talmassons: focus sull’avversario

Sabato alle 18 al palazzetto dello sport di Vicenza la squadra di Luca Chiappini inizia il girone di ritorno contro le friulane, terze e qualificate ai quarti di Coppa Italia

Ultimo match pre-natalizio, penultimo appuntamento dell’anno solare e primo step del girone di ritorno. E’ denso di significati il match che attende l’Anthea Vicenza Volley nel campionato di serie A2 femminile (girone B), con le biancorosse di Luca Chiappini che sabato alle 18 al palazzetto di Vicenza riceveranno le friulane della CDA Talmassons nell’anticipo della prima giornata di ritorno della regular season.

Vicenza arriva all’appuntamento dopo una sosta di due settimane prevista dal calendario, tra turno di riposo e week end di pausa del campionato, mentre in precedenza aveva chiuso il cammino dell’andata con tre vittorie consecutive. Dall’altra parte della rete Cheli e compagne troveranno una delle compagini più forti del girone, che all’esordio a Lignano si era imposta 3-0.

In panchina c’è un tecnico di grande esperienza come Leo Barbieri, che può contare su un roster di qualità e ben assortito. La cabina di regia – unitamente ai gradi di capitano – è affidata a Cecilia Nicolini, palleggiatrice di Codogno lo scorso anno in A2 alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Nel reparto laterale spiccano i nomi dell’opposta Josephine Obossa (top scorer del campionato complessivo di A2 con 211 palloni messi a terra) e della schiacciatrice Lana Silva Conceicao, senza dimenticare l’altro martello Laura Grigolo. Nel reparto centrale figurano in primis Asia Cogliandro (nella scorsa stagione promossa in A1 con Roma) e la veronese Laura Bovo, ex Montecchio. A dar man forte in seconda linea, inoltre, Marianna Maggipinto, lo scorso anno in A1 a Casalmaggiore.

Nell’ultimo turno del girone d’andata, Talmassons ha perso 3-1 contro Mondovì, cedendo alle stesse piemontesi, insieme alle corregionali del Pinerolo , lo scettro di capolista. Nel frattempo, però, la squadra di Leo Barbieri si è qualificata ai quarti di Coppa Italia grazie al 3-0 contro Olbia. Dopo Vicenza, in agenda la sfida dei quarti di Coppa Italia il 22 contro Brescia e il derby friulano a Santo Stefano contro Martignacco. Nelle fila Anthea Vicenza Volley, figura l’ex di turno: il libero Maria Chiara Norgini, lo scorso anno alla CDA.

I BIGLIETTI PER SABATO – I biglietti per la partita ANTHEA Vicenza Volley-CDA Talmassons avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whats App o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino alle 14 di venerdì) oppure inviare un’e-mail a info@volley-vicenza.it entro venerdì alle 13. La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà sabato alle 17 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Super Green Pass.

B2 – In serie B2 femminile, le giovani di Vicenza Volley guidate da Claudio Feyles e reduci da due vittorie consecutive scenderanno in campo sabato alle 20,30 nella palestra del liceo Quadri a Vicenza per sfidare l’Igevo Verona nella decima giornata d’andata. Arbitri dell’incontro, Corrado Fascina e Jacopo Simionato.

Nella foto vicenzafotografia.it, il libero Maria Chiara Norgini (Anthea Vicenza Volley), ex di turno sabato contro Talmassons

www.volley-vicenza.it