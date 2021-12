Anthea Vicenza Volley: Lisa Cheli

Serie A2 femminile girone B, Lisa Cheli (Anthea Vicenza Volley): “Per noi il girone di ritorno sarà il momento della verità”

La centrale e capitana biancorossa fa il punto della situazione al giro di boa e in vista del match casalingo di sabato contro Talmassons

Una sosta di due settimane che non ha scalfito l’energia dell’ultimo periodo brillante, con la voglia di far bene anche nella seconda parte della regular season. In A2 femminile si riaccendono i motori dell’Anthea Vicenza Volley, che sabato inizierà il cammino di ritorno nel girone B ospitando alle 18 al palazzetto dello sport di Vicenza le friulane della CDA Talmassons. In classifica, le biancorosse occupano il settimo posto a braccetto con Martignacco a quota 13 punti, frutto di quattro vittorie e sei sconfitte. A fare il punto della situazione è la centrale (e capitano) Lisa Cheli.

Un bilancio del girone d’andata dell’Anthea Vicenza Volley.

“C’è voluto un po’ per capire il valore delle diverse squadre, aver vinto le ultime tre partite con il bottino pieno ci ha dato più consapevolezza e abbiamo ritrovato un po’ i nostri punti fermi. Il girone di ritorno sarà il momento della verità: sappiamo come giocano tutte le avversarie e abbiamo tutte le armi per contrastarle”.

Un’Anthea Vicenza Volley in crescita e che punta molto sul gioco corale.

“Questo vale un po’ per tutte le squadre, è difficile che una giocatrice possa risolvere da sola tante partite, è più importante avere vicino una compagna che ti aiuti quando vai in difficoltà. Il nostro punto di forza deve essere il gioco di squadra e dovremo cercare di strappare più punti possibili anche contro le formazioni forti”.

A proposito: sabato inizia il girone di ritorno ospitando la CDA Talmassons: che partita ti aspetti?

“Affronteremo il match in modo diverso rispetto all’andata: nella prima giornata eravamo andate a Lignano sapendo non fossero quelle le partite da vincere. Ora le cose sono un po’ cambiate, cerchiamo di far punti. Sabato l’ambizioni di vincere ci sarà, se non dovesse arrivare il successo cercheremo almeno di conquistare qualche punto”.

Dopo tre vittorie consecutive è arrivato uno stop forzato di due settimane imposto dal calendario.

“Da parte nostra questo stop è servito per ricaricare le pile dal punto di vista mentale. Vedremo se sarà un aspetto a nostro favore. Sarà importante essere molto lucide in campo. Giochiamo in casa e c’è sempre più gente al palazzetto a tifare, questo ci fa molto piacere”.

Cosa c’è da temere maggiormente della CDA Talmassons?

“Dovremo prestare la massima attenzione all’opposta Obossa e alla banda Conceiçao, a mio avviso la miglior schiacciatrice del campionato. Andranno tenute d’occhio, inoltre la battuta come sempre farà la differenza. Noi dovremo mettere in campo grinta, entusiasmo e voglia di vincere che avevamo mostrato contro Soverato prima della sosta e non concedere regali punto”.

I BIGLIETTI PER SABATO – I biglietti per la partita ANTHEA Vicenza Volley-CDA Talmassons avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whats App o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino alle 14 di venerdì) oppure inviare un’e-mail a info@volley-vicenza.it entro venerdì alle 13. La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà sabato alle 17 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Super Green Pass.

Nelle foto vicenzafotografia.it, Lisa Cheli, centrale e capitano dell'Anthea Vicenza Volley

