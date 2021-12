ALDI arriva a Thiene

UNA NUOVA OFFERTA CONVENIENTE E DI QUALITÀ PER IL TERRITORIO VICENTINO

• Inaugurazione giovedì 9 dicembre per il nuovo punto vendita di oltre 1.300 m2 in Via Vittorio Veneto

• Prezzi bassi tutti i giorni, qualità e Made in Italy: con il quarto negozio nella provincia di Vicenza, la formula del “PREZZO ALDI” continua a registrare consensi. Attualmente sono 31 gli store in Veneto, per un totale di 368 collaboratori nella regione di cui 12 nel nuovo negozio.

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, apre oggi 9 dicembre 2021 il suo primo negozio a Thiene, in Via Vittorio Veneto, nell’area dell’ex Scalo Merci. La crescente attenzione da parte dei consumatori verso l’offerta conveniente e di qualità di ALDI rafforza il successo dell’azienda nel vicentino, dove ora sono 4 i punti vendita aperti dall’azienda.

Con una superficie di oltre 1.300 m2 e uno store concept studiato per rispondere alle esigenze dei consumatori, il negozio offre un’esperienza di acquisto “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato negli spazi in modo efficace e intuitivo per permettere ai clienti di fare la spesa rapidamente e con semplicità. In occasione dell’apertura, ALDI propone speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini di Thiene a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza dei propri prodotti. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle ore 9:00 alle 20:00, il negozio mette a disposizione dei propri clienti anche 69 parcheggi gratuiti.

Con la promessa del “PREZZO ALDI”, l’azienda rafforza il proprio impegno verso le famiglie italiane, garantendo il meglio della qualità Made in Italy al giusto prezzo. Una selezione virtuosa di prodotti che si esprime attraverso circa 130 referenze tra frutta e verdura e 30 marche, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza.

La realizzazione del punto vendita di Thiene ha contribuito alla riqualificazione dell’area attraverso interventi di miglioria sulla viabilità, la realizzazione di una pista ciclabile e la piantumazione di alberi con la creazione di nuove aree verdi. In linea con la strategia di sostenibilità intrapresa dal gruppo fin dal suo ingresso in Italia nel 2018, il negozio è certificato con classe energetica A02 ed è dotato di impianto fotovoltaico di 48,98 kWp, oltre che di due colonnine di ricarica per mezzi elettrici.

La nuova apertura di Thiene rafforza la presenza di ALDI in Veneto, dove ora sono 31 i punti vendita aperti dell’azienda. Il negozio ha contribuito a creare 12 opportunità lavorative, portando a quota 368 il numero di collaboratori sul territorio veneto.

Il piano di aperture ALDI vede altre tre inaugurazioni in programma per il 9 dicembre: insieme al negozio di Thiene, ALDI aprirà altri due punti vendita in Veneto, a Vicenza e a Rubano e uno in Lombardia, a Verano Brianza. Con questo nuovo ciclo di aperture i punti vendita ALDI sul territorio italiano, salgono a quota 133, numero che conferma il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione.

A PROPOSITO DI ALDI

Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione – a Oppeano (VR) e Landriano (PV) – e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.600 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi oltre 156.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.aldi.it