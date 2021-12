Ad Asiago il primo intinerario escursionistico mutimediale dedicato al racconto della Grande Guerra e della tempesta Vaia.

Un percorso di 16 chilometri che attraverso la realtà aumentata, il gioco e l’interattività faranno

rivivere all’escursionista gli eventi della Grande Guerra 1915-18 e consentiranno di esplorare i

boschi colpiti dalla tempesta Vaia del 2018

Asiago, 6 dicembre 2021 – “Caduti – alberi e soldati – Vaia e la Grande Guerra, da Asiago al

Monte Interrotto” è l’escursione di circa 16 chilometri in 10 tappe, con durata complessiva di 5 ore,

alla scoperta degli accadimenti della Grande Guerra e della tempesta Vaia.

Grazie al connubio degli elementi digitali, realtà aumentata, gioco interattivo e didattica storica e

ambientale, gli escursionisti potranno ripercorrere un percorso emozionante alla scoperta

dell’Altopiano di Asiago.

“Questo progetto ci entusiasma, attraverso le nuove tecnologie digitali, spingiamo sul turismo

sostenibile, che accompagna il visitatore alla scoperta del paesaggio altopianese, della storia e della

cultura. Diamo voce all’emotività, attraverso le immagini dei luoghi della Grande Guerra e attraverso

i boschi colpiti da Vaia. Un innovativo itinerario multimediale e didattico, per attrarre non solo gli

escursionisti più esperti, ma anche i più giovani e le famiglie” ha sottolineato il sindaco di Asiago,

Roberto Rigoni Stern.

L’iniziativa, che è stata presentata oggi lunedì 6 dicembre, nella sede dell’ISS Mario Rigoni Stern di

Asiago, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dei partner del progetto e

degli studenti, rientra nel progetto “Per non dimenticare” realizzato dalla Città di Asiago, coordinato

dall’Assessorato al Turismo, con Nicola Lobbia, assessore, e Michela Rodeghiero, consigliere

delegato alla Cultura; l’organizzazione e il coordinamento generale sono a cura di Leonardo

Longhi.

“Per non dimenticare” è stato realizzato con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, attraverso la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della

dimensione partecipativa delle nuove generazioni e con il coordinamento della Regione Veneto

Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Le tappe del percorso sono: 1 – Giardini di Asiago – Esperienza di Realtà Aumentata e partenza

dell’itinerario; 2 – Laghetto Lumera; 3 – Salita al Monte Rasta; 4 – Postazioni militari del Monte Rasta;

5 – Monte Rasta: Esperienza di Realtà Aumentata; 6 – Forte Interrotto; 7 – Forte Interrotto: Esperienza

di Realtà Aumentata; 8 – Monte Mosciagh; 9 – Cimiteri Militari del Monte Mosciagh; 10 – Contrada

Bosco.

Il percorso ha inizio dal centro di Asiago, tocca il Laghetto Lumera, attraversa le contrade San

Domenico e Lamara, sfiora contrada Büscar, sale sul Monte Rasta e arriva al Forte Interrotto,

sull’omonimo monte. L’itinerario prosegue raggiungendo la cima del Monte Mosciagh e i Cimiteri Militari, per poi scendere a Contrada Bosco e proseguire fino alla Chiesetta di Contrada San

Domenico, ricollegandosi con la strada che riporta ad Asiago. L’itinerario è percorribile anche dai non

esperti, è possibile fare tappa al Forte Interrotto e tornare ad Asiago attraverso la strada dell’andata.

A completare il percorso, c’è anche una APP gratuita (disponibile a partire dalla metà del mese di

dicembre) per le piattaforme Apple e Android, per provare la realtà aumentata e per misurare la propria

conoscenza con i quiz a tema.

I cartelli segnaletici e i pannelli didattici sono stati studiati per ridurre l’impatto visivo e per favorire la

loro integrazione nell’ambiente, collocati solo se strettamente necessari.

Per questo, in molti punti del percorso si farà riferimento alla normale tabellazione comunale e del

CAI, già presente sul territorio.

La ricerca storica, la realizzazione dei contenuti e lo sviluppo dell’itinerario sono stati elaborati da

Filippo Menegatti con la supervisione di Michela Rodeghiero, consigliere delegato alla Cultura

del Comune di Asiago; l’immagine coordinata, l’ottimizzazione delle risorse e la comunicazione sono

a cura di IF, Giuliano Dall’Oglio.

La progettazione e lo sviluppo software per la realtà aumentata e la realizzazione dell’app sono di

Pixelismo, Enrico Barolo; mentre la realizzazione di storytelling e audio sono di DrawLight, Alberto

Gentilin e Giulia Lazzaretto, con la realizzazione degli interventi di gamification curati da Play the

City, Francesco Mazzai.

In copertina: da sinistra a destra Roberto Rigoni Stern, Michela Rodeghiero, Nicola Lobbia