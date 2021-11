Villaga: liberato un giovane capriolo

Alle 14 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Michele Arcangelo a Villaga per liberare un giovane capriolo, rimasto incastrato nelle sbarre di un cancello. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno con un divaricatore allargato le sbarre liberando il giovane ungulato, che è stato preso in custodia da un volontario della fauna selvatica, che l’ha poi liberato in una zona verde.

Al rientro i vigili del fuoco hanno notato nell’erba lungo strada San Feliciano a Orgiano un altro capriolo riverso a terra. L’animale è risultato essere morto, probabilmente investito da un’auto. Sul posto un volontario della fauna selvatica di Sossano che ha rimosso il capriolo.