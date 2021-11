Vicenza: Unico – Il Mercato del Fatto a Mano e Non ho l’età

Mercato dell’antiquariato in centro storico e viale Roma domenica 14 novembre

Unico – Il Mercato del Fatto a Mano in piazza dei Signori sabato 13 novembre

Nel fine settimana sono in programma due eventi organizzati da Non ho l’età in collaborazione con l’assessorato alla attività produttive, come annuncia l’assessore Silvio Giovine: “Un fine settimana tra l’eleganza e la qualità dello straordinario artigianato made in Italy di Unico, sabato 13 novembre in piazza dei Signori, e di Non ho l’età, domenica 14. Il mercato dell’antiquariato sarà allestito, oltre che in centro storico, anche a Campo Marzo proseguendo la politica di rivitalizzazione che stiamo portando avanti con eventi di qualità e presidi sul fronte della sicurezza”.

Domenica 14 novembre in piazza dei Signori, contra’ Garibaldi, contra’ Cesare Battisti, piazza Duomo, piazza Castello, piazzale De Gasperi e nel viale verso la stazione (viale Roma), torneranno gli espositori del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età”.

Domenica, quindi, i visitatori avranno a disposizione un percorso dedicato all’antiquariato, al vintage e collezionismo che dalla passeggiata nel verde di Campo Marzo, lungo viale Roma, condurrà nel cuore del centro storico.

Durante la giornata in viale Roma il pubblico troverà anche una piacevole area ristoro A.A.A. – Arte Arredo Allestimenti, evento dedicato all’artigianato e al remake.

Sabato 13 novembre dalle 9.30 alle 19.30, in piazza dei Signori, si svolgerà “Unico – Il Mercato del Fatto a Mano”.

La manifestazione, che esalta il fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità, propone una nuova forma di slow shopping che incuriosisce e sorprende, con 60 espositori-creativi provenienti dal nord Italia.

Unico è uno spazio in cui trovare pezzi irripetibili con storie da vivere, indossare, da raccontare e anche da ascoltare, dal momento che gli espositori sono gli ideatori e realizzatori stessi dei manufatti proposti in vendita.

A “Unico- Il Mercato del Fatto a Mano” si possono trovare articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.

“Unico” è un’occasione per scoprire l’unicità che ognuno ha in sé stesso.

In caso di maltempo le manifestazioni verranno annullate.

Informazioni: www.antiquariatovicenza.it, info@antiquariatovicenza.it, 3496410654