Vicenza: pista di ghiaccio dal 13 novembre 2021 al 14 febbraio 2022 a Campo Marzo

Sabato 13 novembre aprirà la pista di ghiaccio nell’esedra di Campo Marzo, verso viale Roma.

Sono in corso le ultime attività di installazione e poi non resterà che attendere la formazione del ghiaccio per poter utilizzare la pista sabato prossimo dopo l’inaugurazione prevista alle 15, alla presenza dell’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine, di Michela Grandin, amministratore di Veneto Ristorazione proprietario di Fonzarelli’s Cafè (ex caffè Moresco nell’esedra di Campo Marzo), e con l’organizzatore Igor Osti.

L’apertura ufficiale sarà allietata dalla musica e dalla presenza dei personaggi del film di animazione Frozen, Elsa e Olaf. Accanto alla pista è a disposizione di tutti i bambini anche una giostra.

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per presentare il murales raffigurante il campione Paolo Rossi, realizzato all’interno del locale Fonzarelli’s Cafè.

“Dopo due anni in piazza Biade abbiamo previsto lo spostamento in Campo Marzo della pista di pattinaggio per proseguire l’azione di rivitalizzazione del nostro parco – annuncia l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine – Ringraziamo Fonzarelli’s, che si accollerà integralmente i costi dell’operazione, che sarà dunque a costo zero per il Comune. Da inizio mandato lavoriamo per riportare famiglie e i bambini in particolare in quello che consideriamo uno dei luoghi più suggestivi della nostra città”.

La pista di ghiaccio sarà aperta sabato 13 novembre dalle 15 alle 24; da domenica 14 novembre a mercoledì 22 dicembre e da lunedì 10 gennaio a lunedì 14 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 22, il sabato dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 22.

Durante le festività natalizie, dal 23 dicembre al 9 gennaio, la pista sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 22, dal venerdì alla domenica e giovedì 6 gennaio dalle 10 alle 24.

Ogni fine settimana ci saranno noti personaggi Disney.

Sono in fase di programmazione altre iniziative durante il periodo di apertura della pista.

Per divertirsi sulla pista di ghiaccio è previsto un biglietto intero di 10 euro comprensivo di noleggio pattini, un biglietto ridotto di 8 euro fino ai 12 anni; ingresso con pattini propri a 7 euro.

Con l’acquisto di 2 biglietti per adulti si avrà uno sconto di 1 euro su ciascun ridotto.

Ciascun ingresso prevede la permanenza in pista di un’ora.

Le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado che usufruiranno della pista di ghiaccio il mattino, avranno diritto ad uno sconto del 50%.

Informazioni: 3917335001, 3314079976.

