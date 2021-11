Vicenza è pronta a brillare con Vicenzaoro January

“ALL AT ONCE” è il nuovo claim per il primo degli appuntamenti nel calendario mondiale del settore: in un unico hub l’intera filiera del gioiello.

In contemporanea T.Gold, il Salone internazionale dei macchinari e delle tecnologie avanzate e VO Vintage (22 – 24 gennaio), dedicato ad orologeria e gioielleria vintage di pregio, aperto al pubblico.

Vicenza è pronta a brillare con Vicenzaoro January, il Salone internazionale del gioiello che raccoglie tutta la filiera dell’eccellenza orafa e gioielliera internazionale, organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) dal 21 al 26 gennaio 2022.

Nel quartiere fieristico vicentino, sei imperdibili giorni di manifestazione da vivere in presenza e condividere anche nel virtuale che confermeranno Vicenzaoro January, tradizionalmente primo appuntamento dell’anno per il settore orafo-gioielliero, quale punto di riferimento in Europa ed esclusiva vetrina di lancio delle creazioni dei più importanti brand di gioielleria e delle più affascinanti espressioni manifatturiere.

Con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia ICE, la manifestazione con un pubblico internazionale accoglierà visitatori, espositori, buyer e operatori provenienti da diversi paesi del mondo, in particolare da Europa e Middle-East.

Dal costante impegno di IEG a proporre all’interno di un’unica manifestazione tutto quanto ruota intorno al mondo del gioiello e del prezioso, nasce il nuovo claim: “ALL AT ONCE”. Questa la vocazione dell’evento quale piattaforma dinamica che ottimizza i percorsi d’acquisto, facilita il cross selling, rivela le ultime tendenze e innovazioni, aiuta ad ampliare il networking. Dalle pietre preziose al gioiello finito, dalle tecnologie di lavorazione al packaging, dall’orologio di ieri e di oggi al gioiello vintage, dalla passione alla professione, tutto convergerà in un unico spazio di business e in un unico momentum. Ogni singolo attore della filiera avrà l’opportunità di trovare in un unico luogo risposte alle necessità di domanda e offerta di tutta l’Industry.

In contemporanea le tecnologie e le innovazioni di processo torneranno sempre più centrali e protagoniste con T.Gold. Si tratta del salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, lo spazio che guarda al futuro e all’evoluzione del “making of” dei preziosi organizzato in collaborazione con A.F.E.M.O. l’Associazione Italiana di Fabbricanti ed Esportatori di Macchine Orafe.

“ALL AT ONCE” anche per VO Vintage (22-24 gennaio), l’appuntamento dedicato all’orologeria e la gioielleria vintage di pregio aperto al pubblico di appassionati e collezionisti, che per questa edizione ospiterà anche una selezione di marchi di orologeria contemporanea e di grande potenziale. Le tre anime di Vo Vintage – business, informazione e formazione – regaleranno al pubblico di collezionisti e appassionati non soltanto l’opportunità di ammirare e acquistare pezzi unici ma anche di scoprire di più, informarsi e apprendere grazie ai numerosi talk e ai corsi di formazione in programma con i più noti e stimati esperti di settore.

Grazie al Comune di Vicenza, la kermesse risuonerà anche nelle vie della splendida città veneta con VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, giunto alla sua settima edizione, che proporrà una coinvolgente offerta artistica e di intrattenimento per un mix virtuoso fra business, cultura, musica e piacere di sapori italiani.

Sicurezza centrale a Vicenzaoro grazie al piano #SAFEBUSINESS by IEG, che permette un’esperienza in fiera sicura e agile: IEG è inoltre il primo player fieristico e congressuale in Italia accreditato GBAC STAR™, il programma globale di certificazione degli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi per ambienti e personale promosso dal Global Biorisk Advisory Council (GBAC).

