Vicenza: al via la due giorni di CI.TE.MO.S., Festival Città della tecnologia per la mobilità sostenibile.

Giovedì 4 e venerdì 5 a Palazzo Chiericati appuntamenti dedicati alla figura del Mobility Manager, al PUMS e alle sue ricadute sulle micro e piccole imprese (MPI)

La quinta edizione di CI.TE.MO.S., il Festival Città della tecnologia per la mobilità sostenibile, co-organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza e dal Comune di Vicenza, e realizzato con il sostegno di EBAV, prende il via giovedì 4 novembre per proseguire venerdì 5. In programma, a Palazzo Chiericati, appuntamenti che intendono affrontare temi concreti, che hanno come baricentro la città di Vicenza e protagoniste le micro e piccole imprese di Confartigianato. L’Associazione, d’altronde da più di un quadriennio analizza le novità e le variazioni sociali che la sostenibilità e la tecnologia stanno introducendo specialmente sui temi della viabilità.

Giovedì 4 alle 10.30 si svolgerà l’appuntamento di apertura dedicato appunto a “PUMS, Piano per migliorare la qualità della vita a Vicenza e muoversi verso una nuova cultura della mobilità”. Interverranno Matteo Colleoni, Professore ordinario Università Bicocca di Milano (Mobilità e trasformazioni urbane), Matteo Celebron, Assessore alla Mobilità e trasporti del Comune di Vicenza (Vicenza, un piano per soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane), Fabio Massimo Frattale Mascioli, responsabile scientifico del PO.MO.S. Polo per la mobilità sostenibile dell’Università La Sapienza di Roma (Il trasporto collettivo elettrico). Seguirà l’analisi del tema a cura di Francesco Rucco, Sindaco del Comune di Vicenza, Giorgio Xoccato, Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, Gianluca Cavion, Presidente Confartigianato Imprese Vicenza. Modera l’’incontro Gian Marco Mancassola, giornalista de “Il Giornale di Vicenza”.

Seguirà nel pomeriggio (alle 15.30) la tavola rotonda con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del Mobility Manager alla luce anche del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del maggio 2021, con cui sono state definite le modalità attuative delle disposizioni relative a questa figura. Quanto e come opera il Mobility Manager, in un’ottica di conoscenza della rete di mobilità della città per favorire soluzioni e alternative quanto più possibile sostenibili, sarà illustrato da Matteo Celebron, Assessore alla Mobilità e trasporti del Comune di Vicenza. Porteranno alcuni studi ad esempio: Matteo Colleoni, Professore ordinario Università Bicocca di Milano; Marco Bonafede, Mobility Manager aziendale del Comune di Vicenza; Stefano Porro, Mobility Manager Pirelli. Modera l’incontro, Leonardo Buzzavo del Dipartimento di Management Università Cà Foscari di Venezia.

Sempre giovedì, ma alle 17.30, altro tema caro alla manifestazione che ne ha seguito la ‘nascita’ e le successive evoluzioni: “Sostenibilità auto elettrica vs auto a combustione”. Ad illustrare “Come stanno cambiando le abitudini di mobilità in Italia” sarà Marc Aguettaz, Managing Director GIPA srl, Automotive aftermarket intelligence. Approfondiranno quindi il tema Francesco Rucco, sindaco del Comune di Vicenza; Daniele Invernizzi, eV-Now! Ente privato di Ricerca, Sviluppo e Promozione della mobilità elettrica; Marino Quaresimin, Direttore Dip.to di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali dell’Università di Padova; Nicola Fruet di Dolomiti Energia Solutions s.r.l., e Fabio De Rossi, Vicedirettore Motor1.com.

“Dall’androide ad orologeria di Leonardo, al progresso scientifico della Tecnologia e della Mobilità” è il titolo scelto per l’incontro (venerdì 5 in mattinata) di apertura dell’Anno Accademico dell’ITS Meccatronico Veneto e ITS Last. Ai giovani, il cui percorso di studi ha un naturale sbocco professionale nelle imprese legate alla mobilità, Mario Taddei, storico della scienza rinascimentale, e Giovanni Perotto, Ricercatore IIT- Istituto Italiano di Tecnologia, racconteranno lo sviluppo delle nuove tecnologie e delle opportunità offerte. Illustreranno poi i percorsi formativi dell’ITS Meccatronico e dell’ITS LAST, i rispettivi direttori Giorgio Spanevello e Laura Speri. Moderano la mattinata la giornalista Cinzia Zuccon.

CI.TE.MO.S. si chiuderà venerdì alle 15.00 con un incontro dedicato al PUMS, che indicativamente verrà approvato entro fine anno, e alle sue ricadute nel sistema produttivo delle piccole e medie imprese. Confartigianato Vicenza, infatti, con il supporto delle Università La Sapienza di Roma e Bicocca di Milano, sta realizzando un “Documento complementare di stimolo e supporto al PUMS” focalizzato su: mobilità delle merci e persone; valutazione alla luce del PNRR 2021-2027 dei possibili spazi e opportunità di investimento e azione da parte delle imprese del territorio, in un’ottica di ricerca e sviluppo per la mobilità.

L’appuntamento conclusivo del Festival su questo importante tema, che tocca direttamente la città di Vicenza, sarà introdotto da Fabio Massimo Frattale Mascioli, Coordinatore scientifico del Festival CI.TE.MO.S., professore Università La Sapienza di Roma. Seguiranno i contributi di Marco Bonafede, Servizio Mobilità, Trasporti e LLPP del Comune di Vicenza; Simone Caiello, ricercatore Università Bicocca di Milano; e Massimo Roda, SIS.TER. Pomos stratup dell’Università La Sapienza di Roma. L’incontro proseguirà con gli interventi di Stefano Maroni, Direttore Confartigianato Imprese di Bergamo; e Carlo Piccinato, Segretario Generale Confartigianato Imprese di Brescia.

Modera l’incontro Stefano Righi giornalista de “Il Corriere della Sera”.

Gli incontro si svolgeranno in presenza (esibendo il Green Pass) previa iscrizione sul sito www.citemos.it

Sarà inoltro possibile seguirli in diretta sui canali YouTube e Facebook di Confartigianato.