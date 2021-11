Viacqua: raddoppio condotte idriche a Vicenza

Vicenza: il 6 dicembre nuovo intervento al campo pozzi del Moracchino

Intervento in notturna nell’ambito dei lavori di raddoppio delle condotte idriche, invito a ridurre i consumi

Proseguono i lavori di posa della nuova condotta tra il campo pozzi del Moracchino e Viale Trento. Il cronoprogramma di cantiere prevede per il prossimo 6 dicembre, tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, l’inserimento di una saracinesca nella condotta principale che comporterà l’interruzione dell’alimentazione della rete idrica per alcune ore. Data e orari sono al momento indicativi in quanto potrebbero risentire delle condizioni meteo.

Durante l’intervento l’acquedotto sarà alimentato da altri punti di approvvigionamento della città, i disagi dovrebbero pertanto essere limitati ad alcuni cali di pressione, senza interruzione della fornitura idrica ai cittadini. È però fondamentale, per la durata delle operazioni, tutte le utenze riducano i consumi al minimo per evitare che i serbatoi si svuotino creando problemi nelle successive ore mattutine, quando il prelievo d’acqua è maggiore.

L’opera complessiva riguarda il raddoppio delle condotte idriche che collegano il campo pozzi Moracchino a tutto il sistema acquedottistico vicentino, a servizio di più di 100mila abitanti del capoluogo, dell’area ovest e della Riviera Berica. La nuova condotta che affiancherà quella originale del 1896, tutt’oggi in pieno servizio, avrà un diametro di 80 cm e rappresenta una delle più grosse tra quelle gestite da Viacqua. A lavori completati, poter contare su una doppia linea di adduzione favorirà la continuità del servizio, riducendo al minimo i possibili disagi in caso di intervento manutentivo.

“Il potenziamento dell’ampio sistema idrico che rifornisce Vicenza e parte del suo interland – spiega il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – è un’opera fondamentale per assicurare standard elevati di continuità del servizio e ridurre i disagi in caso di interventi o emergenze. L’impegno di Viacqua rivolto alla cura delle reti è massimo. Si tratta però di un gioco di squadra in cui anche il cittadino può fare molto. In questo caso, limitare i consumi al minimo indispensabile nelle ore in cui dovremo ricorrere ad altre fonti di alimentazione della rete è un gesto di attenzione e prevenzione per evitare che i livelli dei serbatoi calino e si verifichino episodi di carenza idrica con disagio ben superiore per l’utenza.”

Viacqua raccomanda di non programmare l’utilizzo di macchinari o elettrodomestici che necessitino della fornitura idrica durante il periodo dei lavori. Una volta concluso l’intervento si potranno verificare fuoriuscite di acqua con torbidità o di aspetto lattiginoso. Si tratta di fenomeni normali che possono essere risolti in brevissimo tempo lasciando semplicemente scorrere alcuni secondi l’acqua.