Valli del Pasubio: il progetto di adeguamento sismico del polo scolastico

PRESENTAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL POLO SCOLASTICO

E’ stato presentato Venerdì 12 novembre 2021, presso il Teatro San Sebastiano di Valli del Pasubio, il progetto di adeguamento sismico del polo scolastico di Valli del Pasubio.

Durante la serata, promossa dall’Amministrazione Comunale, hanno partecipato il Sindaco Carlo Bettanin, l’Assessore alla Cultura Fabio Vigato, il provveditore agli studi della provincia di Vicenza Dr Carlo Alberto Formaggio, il Dirigente Scolastico ing. Antonio Stanzione e il Progettista incaricato Ing. Michele Lain.

La nuova scuola è stata pensata perché possa diventare un centro civico, pensato per integrare attività e servizi aperti a tutta la comunità. Dalle attività ricreative/laboratoriali pomeridiane, alle attività culturali, come la biblioteca civica con spazi verdi in cui potersi dedicare alla lettura…

Uno spazio in cui la comunità potrà trovarsi in occasione di feste, celebrazioni.

L’edificio sarà per due piani fuori terra, la scuola secondaria sarà ospitata al piano terra mentre al primo piano troverà spazio la scuola primaria dove la forma del tetto a falde inclinate fa si che le aule sembrino delle piccole casette con il tetto in legno. La scelta di dedicare ai bambini più piccoli questi spazi nasce dal desiderio, condiviso tra progettisti ed Amministrazione Comunale, di creare per loro ambienti più familiari ed accoglienti.

“l’iter di progetto è stato lungo e complesso” ha sottolineato il RUP geom. Paolo Scapin “ma grazie alla collaborazione dei tecnici si è riusciti a portare in gara il progetto per l’appalto, attraverso la CUC di Schio, nei tempi indicati dal bando”.

La gara, infatti, è stata provvisoriamente aggiudicata, in attesa dei controlli di rito, dalla ditta Agostini Giampietro Costruzioni Generali, di Arsiero.

Durante i lavori gli studenti troveranno accoglienza in strutture di proprietà della parrocchia di Torrebelvicino che sin da subito si è dimostrata collaborativa per aiutare a trovare una soluzione.

“Desidero ringraziare tutti.” Afferma l’assessore Vigato Fabio dal palco del teatro durante la presentazione “In primis i nostri collaboratori Paolo Scapin, Simonetta Miotti e Francesco Sbabo per tutto il lavoro svolto finora, il personale scolastico, le associazioni, le parrocchie di Valli del Pasubio e di Torrebelvicino. Grazie alla fattiva collaborazione di tutti, questo progetto finora ha rispettato i tempi previsti, ora la grande sfida che ci aspetta sarà di riuscire a portare a compimento l’opera senza causare troppo disagio alle famiglie e associazioni. Le tempistiche sono ambiziose ma non impossibili.” L’inizio dei lavori è previsto per giugno 2022 ed il termine per dicembre 2023.