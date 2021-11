Al via la campagna di vaccinazione antifluenzale: oltre 140mila le dosi per l’ULSS 8 Berica

La campagna di vaccinazione sarà svolta sia dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, sia dal personale del SISP presso i Centri di Vaccinazione di Popolazione, per alcune categorie di utenti

Prende ufficialmente il via oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale: complessivamente quest’anno sono oltre 140 mila le dosi prenotate dall’ULSS 8 Berica, che ha messo a punto piano articolato su più fronti che opereranno in parallelo.

«La campagna di vaccinazione antinfluenzale rappresenta un fondamentale momento di prevenzione – sottolinea il Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina -, ma anche un grande impegno organizzativo, che ci vede tradizionalmente collaborare strettamente con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. Quest’anno andremo a potenziare ulteriormente questo modello organizzativo, sfruttando l’opportunità che ci è data dalla presenza nel territorio dei Centri di Vaccinazione di Popolazione. In questo modo contiamo di raggiungere un livello di copertura più elevato e di riuscirci anche più rapidamente rispetto agli anni scorsi».

Le vaccinazioni gratuite per i soggetti a rischio

Come noto, la vaccinazione antinfluenzale è consigliata a tutta la popolazione, ma è fortemente raccomandata e offerta gratuitamente ad alcune categorie considerare a rischio: tutti i cittadini di età uguale o superiore ai 60 anni, oltre ai bambini da 6 mesi a 6 anni e gli adulti di qualsiasi età e bambini affetti da malattie croniche dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio e renale, malattie del sangue, diabete, malassorbimento intestinale, malattie o terapie che comportino una carente o alterata immunità, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, tumori, nonché persone a cui è stata tolta la milza, oltre alle donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.

Per queste categorie di utenti, il punto di riferimento per la vaccinazione sarà, come gli anni scorsi, il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatria di Libera Scelta, secondo un calendario di sedute definito in autonomia da ciascun medico e pediatria di famiglia, con il coordinamento dell’Unità Operativa Complessa Cure Primarie dell’ULSS 8 Berica.

Le categorie professionali per le quali è gratuito

La vaccinazione antinfluenzale sarà inoltre offerta gratuitamente ai lavoratori che appartengono ai servizi pubblici di primario interesse, quali i rappresentanti delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il personale scolastico (docente e non docente) e chi per lavoro è a stretto contatto con animali (es. allevatori, macellatori, veterinari, etc.). Tutti loro potranno ricevere la vaccinazione direttamente presso i Centri di Vaccinazione per la Popolazione attivi sul territorio, con accesso libero e secondo un calendario di sedute disponibile sul sito dell’ULSS 8 Berica.

Sempre senza prenotazione e presso i CVP potranno chiedere gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale anche i donatori di sangue e i residenti momentaneamente sprovvisti di Medico di Medicina Generale.

Antinfluenzale e anti-Covid

L’altra grande novità di quest’anno riguarda la possibilità di effettuare la vaccinazione anti-Covid19 contestualmente alla vaccinazione antinfluenzale. «Gli studi condotti hanno dimostrato che non vi sono contrindicazioni circa l’eventuale vicinanza, o anche concomitanza tra le due vaccinazioni – sottolinea la dott.ssa Maria Teresa Padovan, direttrice del Servizio Igiene e Sanità Pubblica -. Naturalmente gli over 60 che vorranno beneficiare di questa occasione per ricevere anche la terza dose di vaccino anti-Covid dovranno concordarlo preventivamente con il proprio Medico di Medicina Generale»