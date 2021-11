Una provincia da GustArti: speciale edizione Natale 2021

L’iniziativa promuove i prodotti tipici vicentini, percorsi sociali e solidarietà

In occasione delle festività, torna anche quest’anno la golosa iniziativa di Confartigianato Imprese Vicenza e Cooperativa Sociale Verlata di Villaverla: “Una Provincia da GustArti”. L’obiettivo, come sempre, è la valorizzazione del territorio vicentino, mettendo insieme la cooperazione sociale e il settore Alimentazione dell’artigianato. Ne risulta una generosa offerta di specialità genuine di ditte artigiane e agricole della nostra provincia, confezionate e commercializzate nell’ambito di percorsi solidali di inclusione. Panettoni, vini, grappe, marmellate, insaccati, formaggi… il tutto allestito in confezioni regalo rigorosamente personalizzabili sia per privati che per aziende. Ma all’offerta alimentare si affiancano nuovi prodotti: la linea di cartoleria con illustrazioni fatte da artisti con disabilità, e piccoli oggetti in ceramica artigianale per abbellire l’albero di Natale o la casa.

Non solo, la novità del 2021 è il nuovo e-shop con possibilità di acquisto online di proposte già pronte in confezione regalo, oppure prodotti singoli.

Con GustArti si promuovono colture e culture tradizionali della terra vicentina, si mantiene viva la rete locale dei produttori alimentari e artigiani che sono insostituibile presidio produttivo del “fatto a mano” nel territorio. Non solo. “Una Provincia da GustArti” offre inoltre opportunità occupazionali a persone che difficilmente possono entrare autonomamente nel mondo del lavoro. La Cooperativa Sociale Verlata crea, infatti, percorsi di inclusione lavorativa a soggetti che, con disabilità o con disagio di tipo psichiatrico, con una dipendenza o a causa di particolari fattori sociali o economici, spesso devono affrontare una quotidianità segnata da difficoltà in diversi ambiti. Il confezionamento dei cesti natalizi diventa quindi una opportunità di re-integrazione, permette al lavoratore di valorizzare ed esprimere le proprie qualità e competenze, nonché di riappropriarsi di un ruolo socialmente riconosciuto.

Anche quest’anno poi parte del ricavato delle vendite sarà destinato alla Fondazione QuVI (https://www.fondazionevicentina.it/fondo-emergenza) che mira a migliorare la qualità di vita della comunità locale.

Per conoscere tutta la gamma delle proposte di “Una Provincia da GustArti” è possibile prenotare un appuntamento nello Show Room di Thiene allestito all’interno di Villa Fabris. Oltre a prodotti alimentari e confezioni, in quella sede è ospitato anche il laboratorio artistico dove vengono prodotti gli articoli per la casa e l’ufficio (info: 0445.1911132; gustarti@verlata.it; eshop: gustarti.it).