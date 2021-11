ULSS 8 Berica: terze dosi, 36mila prenotazioni in tre giorni

Tante sono state le prenotazioni tra venerdì e domenica: rimangono circa 37.00 posti disponibili fino al 28 febbraio 2022

La campagna per la somministrazione della dose “booster” del vaccino anti-Covid ha registrato una significativa accelerazione nel territorio dell’ULSS 8 Berica, con i cittadini che hanno immediatamente colto l’opportunità dei 96.000 nuovi posti in agenda per le terze dosi creati la fine della scorsa settimana.

Tra venerdì e domenica, infatti, sono stati ben 36.000 i cittadini che hanno prenotato il richiamo. Nella mattinata di oggi comunque, erano disponibili ancora 37.000 posti in agenda.

Il tutto grazie anche ad uno straordinario sforzo organizzativo compiuto dall’ULSS 8 Berica, come sottolinea il Direttore Generale, la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina: «Abbiamo nuovamente incrementato i giorni e gli orari di attività dei Centri di Vaccinazione di Popolazione, con quello di Torri di Quartesolo che è tornato a essere attivo 7 giorni su sette e quelli di Montecchio Maggiore, Noventa e Valdagno attivi a rotazione in parallelo. A differenza della grande campagna di vaccinazione della primavera scorsa, stiamo affrontando questo nuovo impegno organizzativo garantendo anche tutte le attività ordinarie. Per questo motivo vorrei cogliere l’occasione per sottolineare il grande impegno di tutto il personale coinvolto nella campagna di vaccinazione in questa nuova fase che ci vedrà impegnati a somministrare la terza dose ad un numero molto più elevato di cittadini ora che entriamo in un periodo in cui la popolazione avente diritto, essendo trascorsi i sei mesi dalla precedente somministrazione, si farà molto più ampia».

La popolazione, in effetti, a fronte del significativo incremento dei casi di positività e dei ricoveri registrati nell’ultimo periodo, sembra avere compreso l’importanza di sottoporsi al richiamo: «Sicuramente il vaccino si è dimostrato efficace nel proteggere la popolazione dal contagio e soprattutto dallo sviluppo della malattia in forma grave – sottolinea la dott.ssa Maria Teresa Padovan, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica -: i numeri lo dimostrando. Gli stessi numeri, però, insieme alle esperienze di altri Paesi esteri e ai risultati di alcuni recenti studi, dimostrano anche che il livello di protezione dopo sei mesi si riduce in modo significativo, soprattutto per quanto riguarda la protezione dal contagio. Questo, insieme alle abitudini mutate per la stagione fredda, fa sì che il virus possa circolare molto di più rispetto a prima anche tra i vaccinati e dunque tra la popolazione in generale. Di conseguenza, in questa fase il virus può raggiungere più facilmente i soggetti non vaccinati così come i soggetti vaccinati ma con fattori di rischio, che tra l’altro in genere coincidono con la popolazione per la quale è trascorso più tempo dalla vaccinazione. La terza dose, ormai somministrata in migliaia di dosi anche nella nostra azienda socio-sanitaria, si è dimostrata sicura, non abbiamo registrato casi di reazioni avverse significative e in generale non c’è motivo per cui chi ha già ricevuto il ciclo primario di vaccinazione debba avere dubbi sul richiamo».

In ULSS 8 Berica, complessivamente sono 28.343 le terze dosi già somministrate, con un tasso di copertura arrivato al 39,2% per gli over 80 (con 13.627 somministrazioni), all’8% nella classe di età tra i 70 e i 79 anni (3.533 iniezioni) e al 8% anche tra i sessantenni (4.280 somministrazioni).

Nel frattempo è già stata completata la campagna per il richiamo negli ospiti delle strutture residenziali per anziani.

Si ricorda che, per i cittadini di Vicenza e provincia che intendono prenotare la “terza dose” di vaccino anti Covid, è possibile accedere al portale dell’Ulss 8 Berica al seguente link: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss8. Inserendo il proprio codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera sanitaria il sistema presenterà la prima data utile prenotabile.

L’Azienda invita i cittadini a consultare il proprio sito Internet www.aulss8.veneto.it per eventuali aggiornamenti sugli orari di apertura dei Centri di Vaccinazione di Popolazione.