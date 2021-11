ULSS 7 Pedemontana: vaccinazione antinfluenzale

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE FONDAMENTALE PER PREVENIRE I CONTAGI

E RIDURRE LA PRESSIONE SULLE STRUTTURE SANITARIE

Continua l’impegno dell’ULSS 7 Pedemontana per promuovere la vaccinazione antinfluenzale: un’attività che vede attivamente coinvolte anche le Amministrazioni Comunali del territorio, come è stato ribadito oggi in occasione di un incontro presso il nuovo Ospedale di Asiago, al quale hanno partecipato la Direzione dell’Azienda socio-sanitaria e i sindaci dell’Altopiano.

Una campagna che in ULSS 7 Pedemontana procede spedita, come sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza: «Ad oggi abbiamo già somministrato circa 33 mila dosi a persone over 60 o potenzialmente a rischio per patologia, o che svolgono lavori di pubblica utilità, in primis i sanitari, ma anche le forze dell’ordine e altre categorie. Questo è un impegno molto importante, che stiamo portando avanti parallelamente alla campagna di vaccinazione anti-Covid, anzi in sinergia con quest’ultima dal momento che offriamo la possibilità, a chi ne ha diritto, di ricevere contestualmente all’antinfluenzale anche la terza dose del vaccino anti-Covid. Oggi ci siamo incontrati per ribadire l’importanza della vaccinazione antinfluenzale e lo abbiamo fatto insieme ai Sindaci del territorio, che ringrazio ancora una volta per la loro sensibilità e il loro coinvolgimento».

Le categorie a rischio per le quali il vaccino gratuito

L’ULSS 7 Pedemontana ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e offerta gratuitamente a tutti i cittadini di età uguale o superiore ai 60 anni, oltre ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni (anche senza particolari patologie) e gli adulti di qualsiasi età e bambini affetti da malattie croniche dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio e renale, malattie del sangue, diabete, malassorbimento intestinale, malattie o terapie che comportino una carente o alterata immunità, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, tumori, nonché persone a cui è stata tolta la milza, oltre alle donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.

La vaccinazione è inoltre gratuita e fortemente raccomandata per tutti gli operatori sanitarie, inclusi quelli che operano presso le RSA, e per gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, come i membri delle forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Infine, è fortemente raccomanda anche per gli operatori che lavorano a contatto con gli animali, in quanto potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.

Per l’ospedale di Asiago un nuovo responsabile del PS e un’opera d’arte

In occasione dell’incontro di oggi è stato presentato ai Sindaci, ai giornalisti e alla comunità anche il nuovo responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale di Asiago, la dott.ssa Giulia Castiglione.

Proveniente dall’Azienda Ospedaliera di Padova, dove ha maturato una significativa esperienza, la dott.ssa Castiglione è laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina Interna con indirizzo d’Urgenza e vanta nel proprio curriculum un dottorato di ricerca in Scienze Medicine ad indirizzo Fisiopatologia Clinica e il completamento di un corso di Alta Formazione in Medicina d’Urgenza ed Emergenza, oltre ad un’esperienza presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles.

«Con l’arrivo della dott.ssa Castiglione – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – si conferma il nostro impegno a rafforzare il presidio ospedaliero di Asiago anche sul piano delle professionalità. Sono certo che la dott.ssa Castiglione insieme alla sua esperienza saprà portare anche nuove energie e idee per migliorare sempre di più la nostra capacità di presa in carico dei pazienti».

Proprio il Direttore Generale Carlo Bramezza, durante l’incontro, ha ricevuto anche un dono: un’opera lignea dello scultore Eros Lazzaretti, che sarà installata nell’atrio dell’Ospedale di Asiago: «È anche questo un modo per sottolineare il legame tra il nuovo ospedale e il territorio – ha sottolineato Bramezza -, oltre che per rendere ancora più accogliente un ospedale che è indiscutibilmente molto bello oltre che funzionale. Per questo motivo ringrazio per questo dono, che sarà collocato dove tutti gli utenti potranno apprezzarlo».