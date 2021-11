ULSS 7 Pedemontana: Emanuele Barbierato è il nuovo Direttore del Distretto 1

È il dott. Emanuele Barbierato, arriva nel Bassanese dopo una lunga esperienza nelle strutture e nei servizi territoriali in provincia di Padova

Il dott. Emanuele Barbierato è il nuovo Direttore del Distretto 1 dell’ULSS 7 Pedemontana. Sessant’anni, originario di Santa Margherita d’Adige (PD), il dott. Barbierato ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha ottenuto anche la specializzazione in Medicina Interna. Proprio nella provincia padovana ha costruito buona parte del suo percorso professionale, lavorando negli ultimi anni nell’ULSS 6 Euganea, dove ricopriva l’incarico di Direttore delle Cure Primarie per il Distretto Alta Padovana, e in precedenza nell’ex ULSS 15, nella sede di Cittadella con vari incarichi in ambito ospedaliero.

«Effettivamente la mia formazione e il mio percorso iniziale di carriera si sono svolti in ambito ospedaliero – racconta il dott. Barbierato -, ma successivamente ho avuto l’opportunità di lavorare anche nei servizi territoriali, partendo dalle cosiddette “strutture intermedie”, che all’epoca erano una novità: ho così avuto la possibilità di coordinare l’attivazione delle prime Unità Riabilitative Territoriali e dei primi Ospedali di Comunità. Più recentemente ho avuto modo di approfondire il ruolo e l’importanza delle Cure Primarie, la cui attività sta assumendo una valenza clinica sempre più rilevante. Questo nuovo incarico rappresenta per me un ulteriore passo verso una gestione complessiva delle attività territoriali, nel quale avrò certamente modo di mettere le mie molteplici esperienze».

«I servizi territoriali svolgono una funzione essenziale – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – e la loro importanza è destinata a crescere ulteriormente in futuro. Il dott. Barbierato trova nell’area pedemontana un sistema ben rodato, che sono certo potrà migliorare e crescere ulteriormente con il suo contributo»

dott. Barbierato al centro, con il Direttore Generale dr. Bramezza a dx e il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari Pierangelo Spano a sx