Torri medievali nella Valle dell’Astico, Pretto (Lega): interventi mirati per la salvaguardia dei manufatti storici.

“Nel punto più stretto della Valle dell’Astico, la Sengia, sono presenti i resti di due antichi torrioni medievali, certamente un importante elemento storico e culturale per il territorio, i quali però giacciono in stato di abbandono per mancanza di fondi da destinare alla loro manutenzione. Alcuni storici attribuiscono la fondazione di queste strutture difensive all’epoca romana. Allo stato attuale però, mancando riscontri archeologici così antichi, si avvalora la tesi di una costruzione realizzata durante il Basso Medioevo. Le torri sarebbero poi state abbandonate, come tutte la altre strutture difensive delle vallate circostanti, durante il XIII e XIV secolo. Nel 2016 per valorizzare la zona è stata costruita una pista ciclabile che affianca le due torri, ma non vi è stata la possibilità di destinare fondi pubblici al consolidamento di questi antichi manufatti. Data l’importanza di queste opere, ho contattato nel merito la Provincia di Vicenza e la Direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. Ho chiesto in particolare l’interessamento della Provincia per ipotizzare la destinazione di un finanziamento mirato tramite i Fondi di Confine, un’opportunità certamente interessante ed adeguata. Alla Soprintendenza ho chiesto la possibilità di destinare alla manutenzione straordinaria dei due torrioni alcuni fondi specifici, ad esempio facendo riferimento al Piano nazionale straordinario di monitoraggio dei beni culturali a rischio, promosso dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale. Ritengo si debba fare tutto il possibile per preservare un simbolo della storia del nostro territorio, che potrebbe divenire anche un importante punto di interesse per il turismo nell’Alto Vicentino”. Così dichiara il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto.