Thiene: ancora buone notizie sul fronte dei parcheggi a disposizione del Centro Storico.

Grazie alla disponibilità accordata dalla Parrocchia del Duomo, da lunedì 15 novembre prossimo sarà possibile accedere al cortile interno della Sede delle Opere Parrocchiali in via S. Francesco per la sosta delle auto per quanti si recano al Mercato settimanale del lunedì.

L’area è utilizzabile, si precisa, solo nella mattina dei lunedì di mercato nella fascia oraria compresa dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

“Ringrazio la Parrocchia del Duomo e don Giovanni – dichiara il Sindaco, Giovanni Casarotto – per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Quest’area si aggiunge a quella già predisposta dal Comune nelle scorse settimane in via Carlo Del Prete, così da assicurare, complessivamente, circa un centinaio di posti auto in più”.