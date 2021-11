Tennis Comunali Vicenza: fondamentale sarà recuperare gli infortunati

Ultime due giornate del campionato di serie A1 in formato trasferta per Tennis Comunali Vicenza.

La squadra cittadina domenica sarà di scena sui campi del TC Rungg mentre la settimana successiva chiuderà la fase a gironi contro il Selva Alta.

Purtroppo, complice un’infermeria piena e l’assenza degli stranieri, oltre che di Marco Cecchinato, le ultime due partite casalinghe non hanno portato punti, ma sicuramente delle notizie positive sulla crescita dei giovani di casa.

Due nomi su tutti: Gabriele Bosio e Giovanni Peruffo. Entrambi hanno dimostrato di sapersela giocare con avversari dalla classifica importante, andando vicini al successo, e in doppio ancora di più hanno evidenziato una maturità e una qualità dei colpi che lasciano ben sperare in vista di questo finale di stagione.

“Tutti i nostri ragazzi ci hanno fatto vedere delle buone cose – commenta il presidente Enrico Zen – pur trovandosi catapultati in un campionato davvero difficile e che non ti lascia il tempo per abituarti alla categoria. In ogni caso, non posso che complimentarmi con loro: Bosio, Peruffo, Dal Santo, Carretta, Meneghetti e i nostri “baby” Simone Fucile e Tommaso Bertuzzo. Adesso queste ultime due sfide e, poi, i playout per cercare una salvezza sofferta, ma forse per questo ancora più bella”.

Già, perché vista la classifica con un solo punto all’attivo, l’attenzione è ormai già proiettata sulle partite da dentro o fuori che decideranno la permanenza in serie A1.

“Fondamentale sarà recuperare gli infortunati – conclude Zen – per giocarci questo obiettivo al meglio delle nostre possibilità. E, poi, come sempre sarà il campo a dare il suo verdetto”.