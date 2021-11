Teatro Comunale di Vicenza: We Art 3

IL TEATRO COMUNALE DI VICENZA RIAPRE LE PORTE PER LE RESIDENZE DI WE ART 3 CON IL CIRCO PER FAMIGLIE DEI MADAME REBINÉ

Nella nuova stagione artistica del Teatro Comunale di Vicenza, appena inaugurata dalle note di un concerto ad archi, prosegue la fortunata esperienza delle residenze artistiche con We Art 3, un progetto del TCVI sostenuto dalla Regione del Veneto e dal Ministero della Cultura, giunto nel 2021 alla sua quarta edizione. Nato per attivare un processo di rigenerazione degli spazi culturali e promuovere la giovane produzione d’autore, il progetto pluriennale si articola in una serie di attività diversificate a seconda della tipologia di interlocutori (gli artisti, il pubblico, gli addetti ai lavori), un’esperienza artistica innovativa dedicata a 3 generi artistici, la danza, il teatro e il circo.

Dopo la residenza artistica di prosa, realizzata dalla compagnia italo-australiana Cuocolo/Bosetti-Teatro dell’IRAA, con un lavoro site specific progettato inizialmente per i grandi musei di arte contemporanea, presentato a Palazzo Chiericati ad inizio luglio, è ora la volta della residenza di circo della compagnia italiana, ma fondata in Francia, Madame Rebiné; a seguito del lavoro di studio e ricerca, gli artisti impegnati in questi giorni al Teatro Comunale di Vicenza restituiranno agli spettatori le prime forme del loro nuovo spettacolo, durante lo sharing in programma al Ridotto domenica 21 novembre alle 16.00, dal titolo “Il negozio di giocattoli – La burla”, particolarmente adatto al pubblico delle famiglie. Il progetto è realizzato con la consulenza artistica di Mario Gumina, i costumi di Elettra Del Mistro, le costruzioni magiche di Luca Mercatelli e la realizzazione delle maschere a cura di Real Flesh Mask.

Il tema è ben noto: i tre proprietari di un negozio di giocattoli, non più giovanissimi (impersonati dai tre artisti fondatori della compagnia, Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri) si scontrano con un mondo che cambia troppo velocemente, e la loro poetica bottega dei giochi deve cedere il passo alle grandi catene internazionali; una storia semplice e divertente raccontata attraverso le invenzioni e la magia del circo, che propone riflessioni e suggestioni sempre sorridendo. Per assistere allo spettacolo, l’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili; bisogna prenotarsi sul sito del Teatro www.tcvi.it.

Lo “stile” che caratterizza i tre artisti è quello di raccontate storie semplici, arricchendole con una profonda coscienza ironica che permette di giocare con le debolezze dell’essere umano, sempre con un profondo rispetto dei sentimenti e delle fragilità. Nella convinzione che le più grandi libertà nascano dall’accettazione dei propri limiti, i tre circensi hanno fatto della risata la loro cifra distintiva e della poesia lo strumento con cui trasmettere fiducia nella bellezza.

Lo spettacolo di domenica pomeriggio sarà preceduto, sabato 20 novembre dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.30 alle 19.30, da un laboratorio di giocoleria per famiglie: la compagnia propone un laboratorio di circo per esplorare i principi base della giocoleria con le palline, un’esperienza per migliorare l’affiatamento familiare grazie al coordinamento e alla precisione che il gioco richiede.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, tutti i bambini (età minima consigliata 6 anni), dovranno essere accompagnati da un genitore. Per iscriversi è necessario compilare il form online https://bit.ly/labmadamerebiné. Il laboratorio è richiestissimo, ci saranno posti soltanto in caso di rinunce.

La compagnia Madame Rebiné è nata a Tolosa nel 2011 da un progetto iniziato a Torino nel 2007, grazie all’incontro alla scuola di circo Flic, tra Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri. I tre artisti alla Flic hanno approfondito le pratiche di circo contemporaneo (una scelta artistica nella formazione circense che predilige la performance con drammaturgia teatrale anziché quella prettamente fisica) per poi frequentare a Pordenone i corsi della Scuola Sperimentale dell’Attore, proprio per approfondire lo studio e le tecniche interpretative.

Il nome della compagnia, Madame Rebiné rappresenta il personaggio femminile che manca, e che in futuro potrebbe essere inserita nella drammaturgia di uno spettacolo, una sorta di “Aspettando Godot” al femminile.

Il prossimo appuntamento con le residenze di We Art 3 è in programma giovedì 9 dicembre alle 20.00, sempre al Ridotto con lo studio su “Chat – keep in touch”, una restituzione pubblica con danzatori reclutati attraverso una open call, per assistere all’indagine artistica condotta da Nicolas Grimaldi Capitello sul suo nuovo progetto coreografico. Partendo da una riflessione sulle chat d’incontro e sui social network il progetto indaga le varie modalità che l’essere umano utilizza per mostrarsi al mondo nella sua interezza o parzialità. Come sempre l’ingresso è libero, ma i posti vanno prenotati.