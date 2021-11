Teatro Astra di Schio: tre appuntamenti a dicembre

Per il mese di dicembre Scoppio Spettacoli, in collaborazione con il Comune, propone tre appuntamenti al Teatro Astra di Schio.

Si inizia sabato 4 dicembre con l’Harlem Gospel Choir. Il Coro Gospel più famoso d’America e uno dei più famosi al Mondo, arriva per la prima volta a Schio per una serata che accenderà l’atmosfera natalizia. Fondato nell’ ‘86 per le celebrazioni in onore di M. L. King, il coro si è esibito per importanti personalità come Mandela, Paul McCartney, Elton John e in uno dei comizi elettorali di Barack Obama.

Gio Evan, uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Arnica”, sarà in concerto venerdì 10 dicembre. L’artista ha pubblicato la scorsa primavera il suo nuovo album “Mareducato”, che ha raggiunto i 14 milioni di ascolti, e il suo ultimo libro “Ci siamo fatti mare”. Con l’Abissale Tour arriverà anche al Teatro Astra dove presenterà, tra gli altri, i suoi più grandi successi come “Klimt” e “Glenn Miller”.

Il Lago dei Cigni, uno dei balletti classici più conosciuti, andrà in scena lunedì 27 dicembre. A rappresentarlo sarà l’acclamata e prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet, composta da un cast di stelle del balletto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova. Si tratta di una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male. Pieno di romanticismo e bellezza, da più di un secolo questo balletto delizia il pubblico di tutto il Mondo.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it, su Vivaticket.it, nei punti vendita e alla Fondazione Teatro Civico.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.scoppiospettacoli.it .