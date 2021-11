Sossano: principio di incendio al tetto della Chiesa

Alle 13:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma a Sossano per un principio d’incendio del tetto della Chiesa. I pompieri arrivati da Lonigo e da Vicenza con un’autopompa e un’autoscala e 7 operatori, hanno subito spento le fiamme, che hanno interessato il colmo di una cappella laterale della Chiesa dove questa mattina erano in corso le operazioni di posa della guaina, che erano stati interrotti per la pioggia. Alla ripresa dei lavori nel primo pomeriggio l’allarme degli operai. I vigili del fuoco dopo aver spento le fiamme, hanno scoperchiato la zona interessata dalle fiamme controllando che non vi fossero ulteriori focolai. Le operazioni di messa in sicurezza della Chiesa e del cantiere sono terminate dopo circa due ore.