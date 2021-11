Schio: incandescenze e occupazione abusiva di alloggio-Aggiornamento

Fa seguito alla comunicazione istituzionale inviata alle ore 10:50 del 02.11.2021 (sotto riportata)

Il Soggetto S.E.R., 41enne di nazionalità tunisina, accompagnato dalla Polizia Locale “Alto Vicentino” presso la Questura di Vicenza nella mattinata del 02 novembre, ha rifiutato di sottoporsi sia al tampone COVID che alla visita medica. Pertanto, nonostante il grande impegno dell’Ufficio Immigrazione della Questura, non è stato possibile accompagnarlo presso il C.P.R. (Centro di Permanenza e Rimpatrio) di Milano, ove era già stato prenotato un posto.

Alle ore 08:00 del 03 novembre alcuni residenti avvertivano la Polizia Locale che S.E.R. era tornato nell’immobile occupato in precedenza, mediante l’effrazione di una porta non rinforzata. Gli Agenti tornavano sul posto sgomberando ulteriormente l’immobile e denunciando S.E.R. ed altro Soggetto per danneggiamento ed invasione continuata di edificio.

Alle ore 18:30 di domenica 31.10.2021, un esercente segnalava alla centrale operativa della polizia locale Alto Vicentino che n. 3 persone erano andate in escandescenza presso la stazione ferroviaria di Schio, generando scompiglio tra i viaggiatori. Venivano inviate sul posto 2 pattuglie che constatavano trattarsi del noto S.E.R., 41enne di nazionalità tunisina, già allontanatosi in direzione del centro storico.

La polizia locale provvedeva allora ad istituire presidi fissi nel centro storico, gremito di bambini e genitori in costume per la festa di Halloween, onde evitare qualsiasi perturbazione della sicurezza urbana. S.E.R. veniva infatti rintracciato davanti al Duomo, e controllato a vista dagli Agenti per il resto della serata. Nella circostanza veniva individuato il luogo che il medesimo aveva occupato abusivamente alloggiandovi.

Dopo avere identificato il proprietario dell’alloggio occupato ed averne raccolto la denuncia-querela per il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.), con relativa richiesta di sgombero immediato, nella mattinata di martedì 02.11.2021 la polizia locale procedeva al controllo dell’immobile riscontrandovi la presenza di S.E.R. e di altro uomo 31enne di nazionalità marocchina, peraltro soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per altro reato, disposto dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza.

Come da intese con la Questura di Vicenza, S.E.R. veniva accompagnato all’Ufficio Immigrazione per il rinnovo della procedura di espulsione dal territorio nazionale. L’altro soggetto veniva fotosegnalato e denunciato per il reato di invasione di edifici.

Sempre in mattinata, al fine di impedire la reiterazione del reato di invasione di edificio, l’ufficio tecnico comunale prelevava le brandine ed i materassi di fortuna sistemati nell’immobile, e la proprietà provvedeva alla sistemazione della porta di accesso, rendendola più difficilmente accessibile.