Schio: è tutto pronto per “Be Worker”

TORNA BE WORKER – GIOVANI E PROFESSIONISTI DEL MONDO DEL LAVORO SI INCONTRANO AL FABER BOX

È tutto pronto per “Be Worker”, l’iniziativa gratuita promossa e coordinata dall’Informagiovani di Schio per favorire l’incontro tra giovani e professionisti del mondo del lavoro. Dopo l’edizione 2021 in modalità on line a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno si torna in presenza. L’appuntamento è in programma per venerdì 19 novembre (dalle 14 alle 18) al Meeting Box, la sala conferenze al piano terra del Faber Box di via Tito Livio.

L’evento è rivolto ai giovani fino ai 30 anni che potranno incontrare 24 realtà del territorio, fra associazioni di categorie, agenzie per il lavoro, scuole ed enti di formazione, sigle sindacali e spazi di co−working. I partecipanti potranno richiedere informazioni e lasciare il curriculum ai professionisti che si occupano di ricerca, selezione e formazione. Anche quest’anno, poi, non mancheranno le consulenze individuali personalizzate sull’orientamento professionale, sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro oppure sulle varie formule contrattuali solo per citare alcuni argomenti. Saranno attive, infatti, 13 postazioni dalle 15.30 alle 17 e ogni partecipante potrà richiedere un massimo di tre consulenze individuali della durata di 20 minuti ciascuna.

«Con Be Worker mettiamo a disposizione dei giovani la possibilità di conoscere e di informarsi gratuitamente su ciò che il nostro territorio offre dal punto di vista lavorativo e allo stesso tempo diamo loro l’occasione per risolvere dubbi, chiedere consigli e ricevere dritte sul percorso professionale che vogliono intraprendere – dice l’assessore alle politiche giovanili, Barbara Corzato –. Lo scorso anno, anche se in modalità telematica, siamo riusciti ad assicurare questo importante appuntamento, ma quest’anno siamo molto felici di poter tornare in presenza negli spazi del Faber Box. Uno degli obiettivi a cui teniamo maggiormente è quello di creare connessioni e favorire i giovani nella ricerca del lavoro e dare loro gli strumenti giusti per sapersi muovere, mostrando anche quanto il nostro territorio sia ricco di opportunità interessanti».

Per poter partecipare a Be Worker è necessaria la prenotazione tramite il sito internet www.faberbox.it, dove sono presenti tutti i dettagli sull’evento. Per ulteriori informazioni: scrivere. a informagiovani@comune.schio.vi.it oppure contattare lo 0445 691249.