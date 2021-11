Schio: 163mila euro a sostegno delle famiglie in difficoltà per il pagamento dei canoni di locazione e delle bollette

Si amplia il pacchetto di misure a sostegno delle famiglie scledensi in difficoltà a causa delle conseguenze del Covid. Grazie a uno stanziamento di 163mila euro, ottenuto dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale ha emanato un avviso per aiutare i nuclei familiari che si trovano in situazioni di bisogno con il pagamento dei canoni di locazione e/o delle bollette di acqua, energia elettrica e gas riferite all’abitazione di residenza.

«Come sappiamo la pandemia ha fatto emergere nuove situazioni di fragilità e ha aggravato quelle già esistenti – dice il vicesindaco e assessore al sociale, Cristina Marigo –. Con questa azione vogliamo dare un ulteriore supporto a chi sta attraversando un momento di disagio, dando modo di alleviare le problematiche economiche intervenendo sulle spese “fisse” che in molti oggi faticano a sostenere».

Possono chiedere il contributo “una tantum” coloro che risiedono a Schio e che hanno un Isee ordinario o corrente pari o inferiore a 20mila euro. Per il contributo per il pagamento dei canoni di locazione è necessario avere un contratto di locazione valido e regolarmente registrato intestato a un componente del nucleo familiare relativo all’abitazione di residenza in città, mentre per il contributo per il pagamento delle bollette è necessario avere un contratto o altra documentazione (es. ultima fattura ricevuta nell’anno 2021) comprovante l’intestazione delle utenze domestiche di energia elettrica, gas, acqua, intestate a un componente del nucleo familiare relative all’abitazione di residenza.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare; in caso di presentazione di più domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, verrà considerata la prima domanda presentata in ordine temporale. La richiesta va compilata entro le ore 23:59 del 15 dicembre 2021, a cura dell’interessato, esclusivamente on line. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del comune di Schio. Per informazioni è possibile contattare lo 0445691415 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30.