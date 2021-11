Romano d’Ezzelino: 2 auto in scarpata con 1 corpo a bordo-Aggiornamento1

Dal primo pomeriggio, i vigili del fuoco con personale del soccorso alpino sono impegnati in una scarpata impervia tra Costalunga e Valle di Santa Felicità nel comune di Romano d’Ezzelino per il rinvenimento della carcassa di un’auto, avvenuta durante un’ispezione aerea dell’elicottero Drago 81. L’equipaggio del reparto Volo di Venezia con a bordo anche un operatore del soccorso alpino, durante la perlustrazione hanno verificato alcuni punti, scorgendo dall’alto un’auto e poco distante un’altra vettura. I soccorritori vista l’impossibilità per gli aerei soccorritori di essere verricellati sul posto, hanno raggiunto il luogo facendo una calata in corda. Rinvenuto il corpo di una persona a bordo della prima auto, deceduto da tempo. Sono ora in corso le operazioni di recupero del corpo.

Aggiornamenti: foto del campo base dove sono in corso le operazioni di recupero della salma