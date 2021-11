Quattro appuntamenti tra le dimore Amiche del Veneto

Da questo weekend torna Degustando tra le dimore Amiche del Veneto.

Quattro appuntamenti, a partire dal 12 e 13 novembre, nelle dimore storiche vicentine

Torna da questo weekend, venerdì 12 e sabato 13, il tanto atteso tour “Degustando tra le Dimore Amiche ”, alla scoperta di quattro meravigliose Ville storiche del Veneto assaporando le eccellenze dei prodotti del territorio.

Il primo appuntamento si sviluppa nel weekend: venerdì 12 novembre a Villa Valamarana ai Nani di Vicenza e sabato 13 novembre a Villa Angarano a Bassano del Grappa. A Vicenza degustazione guidata grazie alla Collaborazione del Consorzio tutela vini ‘Colli Berici’, assieme a Giovanni Ponchia, direttore del Consorzio. Il tutto accompagnato da un assaggio di formaggi con i sommelier di AIS Vicenza. A Bassano invece visita della Villa Palladiana seguita da una degustazione di vini della dimora, con formaggi e salumi del territorio; tutto ospitato nelle storiche Scuderie della villa, patrimonio dell’Unesco accolti dai padroni di casa: la famiglia Bianchi Michiel, che racconterà la storia dell’azienda vinicola e farà da guida eccezionale.

Gli appuntamenti proseguiranno sabato 20 novembre a Villa Borgo Feriani, a Montegalda (Vicenza) con una serata all’insegna della degustazione di birra artigianale del Birrificio ‘Birra Ofelia’ e i prodotti stagionali di Borgo Feriani. Andrea e Lisa hanno affinato la produzione della loro birra, facendola eccellere e ampliando lo stabilimento che ora conta anche una tap room in cui sorseggiare il loro ottimo prodotto artigianale a km zero.

L’Ultimo appuntamento del ‘Degustando’, si terrà al Castello di Thiene (Vicenza), venerdì 26 novembre, alla scoperta di un prodotto di eccellenza, fatto nel cuore delle Dolomiti in Cadore: Sidro Vittoria. Un vino di mele, nato nel solco dell’antica tradizione Inglese di Lord Scudamore. Andrea Concina, imprenditore e guida della cantina, farà da guida per la degustazione e l’abbinamento dei formaggi selezionati per l’occasione da Quinto; Marchetti, il malgaro filosofo della Cooperativa San Damiano alle Case Nice a Valmorel, sull’altopiano della Val Belluna. Mentre Francesca di Thiene, comproprietaria della Dimora, farà da accompagnatrice nel Castello raccontando le storie ad esso legate.

Degustando tra le Dimore Amiche del Veneto / le date

– Venerdì 12 novembre: Villa Valmarana ai Nani – Vicenza. Orari turni: ore 18.00 e 19.15

– Sabato 13 novembre: Villa Angarano – Bassano del Grappa (Vicenza). Orari turni: ore 11.00 e 15.00

– Sabato 20 novembre: Villa Borgo Feriani – Montegalda (Vicenza) ore 20.00

– Venerdì 26 novembre: Castello di Thiene – Vicenza. Orario turni: 18.00 e 19.00

La prenotazione è obbligatoria.

Per info: www.dimoreamichedelveneto.it oppure contattando le singole dimore

Gli eventi si svolgono nel rispetto dei protocolli, le normative e le ordinanze a prevenzione Covid19.