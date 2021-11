Premiazione Maestri Artigiani 2021-2021: il saluto del Presidente Gianluca Cavion

Care Colleghe e cari colleghi artigiani, autorità, gentili ospiti,

a nome mio, del vice presidente e di tutta la Giunta Esecutiva, benvenuti a un appuntamento che ci è mancato in modo particolare. Pur condizionata, come altre nostre attività, dai restringimenti, la cerimonia di premiazione dei Maestri Artigiani Benemeriti rappresenta per noi un momento di grande significato umano e del nostro essere parte attiva delle comunità: la comunità sociale, la comunità istituzionale e la comunità associativa.

Da 58 edizioni, la premiazione dei Maestri Benemeriti è un appuntamento speciale per la nostra associazione, un evento collettivo nel quale viene testimoniato quello che siamo e quello che diamo. Si tratta del ringraziamento a quelle donne e a quegli uomini che non solo hanno dedicato la loro vita a creare e a sviluppare un’attività in proprio, ma hanno anche avuto la capacità di far crescere tanti giovani entrati nella loro azienda, alimentando con i fatti quella circolarità generazionale e di esperienza che assicura continuità e progresso.

Come sapete, a causa della pandemia, l’anno scorso non abbiamo potuto tenere la cerimonia di premiazione di quei “MAB” che si erano guadagnati il loro riconoscimento per l’anno 2020, e ai quali era perciò mancato il meritato momento dell’attestato comunitario.

Oggi, finalmente, il giorno per quell’incontro è arrivato, e possiamo così festeggiare i protagonisti di tante vicende professionali e umane ricche di valore, com’è sempre stato nella storia dei “MAB”.

Abbiamo anche un altro motivo per essere orgogliosi di aver portato avanti per mezzo secolo questa iniziativa: i significati al centro del nostro annuale appuntamento, dallo scorso mese di marzo, sono riconosciuti in una legge regionale.

La Regione Veneto, infatti, sulla base della legge dedicata alla “tutela, sviluppo e promozione dell’artigianato veneto”, approvata ad ottobre 2018 e fortemente voluta dal sistema della Confartigianato del Veneto, ha istituito il titolo di “Maestro Artigiano” e definite le caratteristiche della “bottega scuola”.

Dal marzo scorso il provvedimento è operativo e tutti gli artigiani che hanno i requisiti fissati dalla nuova disciplina hanno la possibilità di acquisire tale titolo, forte quindi del riconoscimento pubblico che si aggiunge al prestigio morale, ma rafforzato da alcune premialità di vantaggio pratico che servono per alimentare questo importante bacino di scuola formativa.

Perciò, sempre da marzo scorso, i vicentini che hanno o acquisiranno i requisiti per essere definiti Maestri Artigiani dalla Regione Veneto, possono candidarsi a questo riconoscimento.

Ed è quello che diversi colleghi, che oggi applaudiamo assieme ai MAB del 2020, hanno già fatto, anche grazie all’informazione e all’assistenza della nostra Associazione.

Sappiamo tutti quanto, oggi, ci sia bisogno di Maestri, così come di giovani che apprendano saperi artigiani su cui innestare le loro creatività e la loro propensione innovativa.

Quella del Maestro Artigiano, nel nostro Paese, è una figura che trova la sua origine nelle “botteghe” del medioevo, valorizzate da Scuole, Fraglie, Corporazioni di arti e mestieri e che, attraverso una continuità vitale di creatività e trasmissione dei saperi, ha saputo adeguarsi ai mutati contesti ed è arrivata sino alla dimensione attuale.

L’artigiano oggi realizza prodotti o servizi “a regola d’arte”, spesso coniugandoli a soluzioni tecnologicamente all’avanguardia.

E questo vale per qualsiasi settore d’attività, anche il più tradizionale.

La pandemia ha ulteriormente accelerato la trasformazione del mondo dell’impresa e dell’artigianato, che però anche nell’era digitale non rinuncia alle sue prerogative di unicità e all’inventiva nel rispondere alle esigenze del cliente e, così facendo, contribuisce in maniera importante alla promozione del Made in Italy nel mondo.

La cerimonia odierna cade in un periodo di cambiamenti, in buona parte non previsti, che rafforza in modo straordinario il significato della formazione in azienda, anche grazie all’apprendere tramite il lavoro.

Con lo scoppio della pandemia abbiamo affrontato, mettendo a disposizione tutta la capacità di solidarietà offerta dagli enti bilaterali, l’emergenza disoccupazione. Riguardava le attività condizionate da distanziamento, ma anche alcune attività manifatturiere di filiere condizionate dalla disomogenea geografia internazionale dei contagi. Poi, con la graduale uscita dai picchi pandemici e il consolidarsi della prevenzione vaccinale, abbiamo rivisto il sereno e ci stiamo trovando in una situazione di progressiva difficoltà, sia nel mercato delle materie prime che del lavoro.

Abbiamo bisogno di competenze professionali, da quelle generiche a quelle di alta specializzazione, che spesso non troviamo. La manodopera sta diventando la materia prima più difficile da reperire.

Ci rendiamo conto che anche le qualifiche professionali meno impegnative hanno bisogno di tempi e di programmazione; figuriamoci per le altre. I cambiamenti demografici stanno facendo il resto e molti colleghi mi chiedono di fare il possibile con azioni di orientamento rivolte ai giovani e con il ricorso a manodopera di provenienza anche extracomunitaria.

Potrei continuare ma bastano queste premesse per far capire che la continuità, sia professionale che aziendale, si conferma un punto di forza che farà la differenza.

Si apre un capitolo nuovo della formazione nel lavoro ed in ambito aziendale, che non vuol dire affatto poca formazione ma formazione fatta in un modo diverso e con esiti certificabili che offrano ai nostri collaboratori prospettive di crescita.

Quando parliamo di “Maestri” si da per scontato che abbiano fatto crescere “allievi”, anche grazie all’apprendistato professionalizzante che resta tutt’ora il principale canale di ingresso in azienda.

Ed è sul futuro delle nostre attività e sui temi del passaggio generazionale e aziendale che dobbiamo riflettere ed agire con tempestività, con la piena collaborazione delle istituzioni scolastiche, della Regione e degli Enti Locali.

Tra le tante difficoltà paghiamo il prezzo di un mancato racconto della ricchezza formativa del nostro mondo.

Tecnici e docenti universitari, che visitano le nostre piccole e piccolissime aziende associate, escono spesso meravigliati dal livello di dotazione tecnologica presente, livello che però non appare all’esterno, non è noto alle scuole, non fa parte di una necessaria sensibilizzazione rivolta alle possibili nuove leve.

Oggi, anche per questi motivi e per lo stereotipo di una impresa artigiana luogo di tradizioni dove il tempo si sarebbe fermato, facciamo fatica a trovare e motivare ragazzi.

Ai giovani e ai loro genitori dobbiamo invece ribadire che l’artigianato è un mondo moderno e vivace, fatto di imprese attente a quanto accade intorno a loro, pronte a cogliere le opportunità e gli strumenti che il mondo produttivo oggi offre.

Le possibilità di progettare, realizzare o stampare in 3D qualcosa di personalizzato per ogni cliente oggi non hanno confini, così come l’accessibilità e la visibilità a livello globale attraverso il web e i social network; senza ovviamente dimenticare l’alto tasso di specializzazione che occorre possedere per inserirsi nelle filiere meccatroniche, nelle forniture industriali. Inoltre non si può scordare tutte quelle nuove realtà, magari piccolissime ma avanzatissime, che operano autonomamente nel settore dell’ICT. E tanti di questi aspetti innovativi sono entrati anche nelle attività nelle quali la componente della manualità resta fondamentale.

Il titolo di Maestro Artigiano, promosso dalla Regione, oltre a riconoscere l’impegno e il valore di molti colleghi, deve quindi esserci di stimolo a promuovere un’immagine nuova, più attuale, delle nostre imprese.

Il titolo di Maestro Artigiano – sta testualmente scritto nel testo di legge – premia chi, “disponendo di un’adeguata esperienza professionale, possiede le conoscenze e abilità imprenditoriali, pedagogico-formative, teoriche e pratiche, necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un’impresa, oppure a gestirla autonomamente, e un’elevata attitudine alla trasmissione delle competenze”. Inoltre, per ottenere la qualifica servono almeno 10 anni di attività in un’impresa riconosciuta nel settore, e quindi dimostrare di aver maturato un’ampia esperienza di successo. Come vedete sono concetti che guardano avanti e confermano che l’impresa artigiana sarà sempre più un protagonista della formazione lungo tutto l’arco della vita.

Se osserviamo, ad esempio, la realtà manifatturiera vicentina ed i suoi settori di punta, meccanico e meccatronico, tessile, orafo, vediamo che la dimensione artigiana con le sue competenze tecnico professionali è parte integrante del successo delle filiere e del primato della nostra provincia nell’export.

Naturalmente, come Confartigianato Vicenza, siamo pienamente attivi per supportare le aziende interessate al riconoscimento di Maestro Artigiano, sia per coloro che hanno requisiti già maturati, sia per coloro che sono motivati ad affrontare il percorso formativo della Regione, un vero e proprio master che, nella sua impostazione, abbiamo voluto compatibile anche con l’impegno aziendale.

Dicevo all’inizio che siamo parte attiva delle comunità locali.

Il fatto che i sindaci dei comuni dei diversi premiati siano partecipi del riconoscimento, ne è evidente conferma.

I maestri artigiani e le loro aziende sono un elemento prezioso di stabilità sociale. Offrono occupazione sostenibile, danno risposte concrete ai bisogni di efficienza, contribuiscono ad alimentare il prezioso ingranaggio locale della qualità di vita e del patrimonio di competenze professionali.

Con l’odierno incontro, l’Associazione vuole riconoscere altri tre aspetti, tutti diversamente importanti, della realtà aziendale.

Il primo riguarda la Fedeltà al Lavoro dei dipendenti nella stessa azienda. Crescere con l’azienda, diventare progressivamente parte di una famiglia allargata, rafforza solidità e continuità aziendale. Difficile fare azienda nella precarietà occupazionale. Allo stesso tempo i passaggi di consegne per meritata pensione consentono l’innesco di nuovi stimoli e competenze, ed è il percorso migliore per una crescita lineare. Quindi un grande grazie ai collaboratori fedeli ed agli imprenditori che hanno saputo promuovere le condizioni di una virtuosa collaborazione.

Il secondo motivo riguarda la Fedeltà associativa ed il ruolo dei dirigenti. Dico spesso ai miei colleghi che l’Associazione non è un supermarket, dove si entra frettolosamente, per prendere quello che ci serve per qualche giorno e nemmeno un autobus sul quale salire per brevi tratti.

E’ una comunità che consente partecipazione, dialogo tra soci, confronti sui problemi, sia territoriali che di mestiere.

L’Associazione è un contenitore con grandi potenzialità che pochi di noi, io compreso, conosciamo nei dettagli. E’ uno strumento di difesa, grazie alla massa critica dei soci ed ai contenuti di esperienza maturati in tanti anni. Esprime le potenzialità nelle consulenze, negli adempimenti che pure contrastiamo quando eccedono in burocrazia fine a se stessa, nell’informazione a 360 gradi, nella partecipazione alla vita istituzionale locale, nella partecipazione attraverso i livelli associativi superiori, alle decisioni sui grandi temi, nazionali e regionali.

Pensiamo ad esempio a cosa bolle in pentola, tra riforma del fisco e degli ammortizzatori; tra accesso ai fondi del PNRR e le convulsioni di mercato nelle materie prime, e potrei continuare.

L’Associazione siamo tutti noi, nella misura in cui la frequentiamo, la utilizziamo, la facciamo vivere, dando anche il nostro contributo di suggerimenti e critiche costruttive.

Confartigianato Vicenza è tutt’ora la maggiore associazione italiana nel sistema confederale. E’ motivo di orgoglio, grazie anche agli associati fedeli; ma l’Associazione, voglio sottolinearlo, è una pianta delicata che va innaffiata ogni giorno, con la vostra presenza attiva e con il lavoro intelligente dei collaboratori.

Il terzo motivo riguarda l’incoraggiamento dell’eccellenza. Diciamo spesso che gli artigiani sono tutti eccellenti; in realtà cerchiamo di fare il nostro dovere sia professionale che sociale; guardiamo avanti reagendo allo sconforto, come quello provato nei lunghi mesi della pandemia e costruiamo reti di fiducia. Ma c’è anche, e per fortuna, qualcuno che osa di più, che investe e scommette, in modo particolare; che innova – e in questa edizione viene premiata “L’innovazione sostenibile” – e crea le premesse perché l’azienda dia un contributo eccezionale alla crescita anche qualitativa dell’economia.

A questi imprenditori, tenaci e coraggiosi, va il nostro grazie unito all’invito a non demordere. Si può essere grandi da piccoli, ma la crescita, anche dimensionale, va sempre incoraggiata, perché i benefici ricadono sempre nell’economia e nel territorio.

Come Confartigianato Vicenza, siamo orgogliosi di rappresentare un mondo come questo e di operare con costanza al suo fianco.

Per gli stessi motivi chiediamo agli amministratori locali, alla politica regionale e nazionale di esserci al fianco, per continuare ad assicurare un domani alla piccola impresa, con provvedimenti adeguati, dalla fiscalità al credito, ed un grande supporto per affrontare la transizione digitale e quella ecologica.

La sostenibilità, lo abbiamo capito in questi ultimi giorni dall’esito dei vertici del G20 e di Cop26 e, dalle considerazioni più vicine a noi, nel corso di Citemos dedicato al piano di mobilità sostenibile del Comune di Vicenza, non sarà un pranzo di gala gratuito, ma un impegno individuale e collettivo senza precedenti.

Parlo di sostenibilità e digitale per evitare che queste due sfide, alle quali stiamo dando e intendiamo dare il nostro pieno contributo, siano un’occasione, magari involontaria, per mettere la parola fine alla straordinaria realtà della piccola impresa e dell’artigianato italiano.

Il titolo di Maestro Artigiano, dunque, non è soltanto un’onorificenza da incorniciare: è un riconoscimento a coloro che compongono la linfa vitale del lavoro, non solo in Veneto o in Italia, ma nella stessa Europa. Una linfa capillarmente diffusa, una rete che continua a pulsare nonostante i mille ostacoli che si trova ad affrontare quotidianamente, a partire dalla troppa burocrazia.

Tante altre riflessioni, care colleghe e cari colleghi artigiani, ci suggerirebbe questa giornata che siamo orgogliosi di tornare a celebrare, ma ora è giusto lasciare spazio alla premiazione di tutti i Maestri: sia quelli che la attendono dallo scorso anno e sia coloro che si sono aggiunti nel frattempo, con la nuova qualifica veneta.

È un momento che giustamente va dedicato a ciascuno di loro e alle rispettive famiglie, che ne hanno condiviso quotidianamente i sacrifici e lo spirito di abnegazione, tenendo viva la speranza di futuro.

E il fatto che siamo in tanti ci conforta anche in prospettiva, dato che ci troviamo di fronte ai titolari di aziende solide, ben condotte, coraggiosamente pronte ad abitare il mondo che accoglierà le prossime generazioni.

Grazie.

Vicenza, 14 novembre 2021