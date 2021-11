Polizia di Stato: giornata dedicata al ricordo dei nostri cari



Oggi 2 novembre è la giornata dedicata al ricordo dei nostri cari che non ci sono più. In questa ricorrenza il Questore di Vicenza Dr. Antonino Messineo ha reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato. La cerimonia si è svolta presso la Caserma Sasso di Vicenza alla presenza del Cappellano della Polizia di Stato Padre Claudio Pegoraro, dell’ANPS, dei familiari delle vittime del dovere, del personale della Questura e delle Specialità. Il Questore ha deposto, per il Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. Lamberto Giannini, una corona al monumento dei caduti, dove si è soffermato in raccoglimento. Il cappellano della Polizia di Stato ha poi tenuto un momento di preghiera.