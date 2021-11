Piovene Rocchette: il Sentiero di Natale – Mercatino 8 Dicembre

Il tradizionale mercatino di natale è finalmente tornato!

Mercoledì 8 dicembre si aprono le porte del Sentiero di Natale, vieni a scoprire questo magico percorso tra le vie del paese!

Il centro di Piovene Rocchette farà da sfondo ad una calda atmosfera natalizia tra luci, addobbi, musica, attività per i bambini, bancarelle, street food e molto altro ancora….

Che la magia del natale abbia inizio!

GUARDA LA MAPPA DEL SENTIERO DI NATALE:

PROGRAMMA UFFICIALE

DOMENICA 8 DICEMBRE

📍 Dal Piazzale della Vittoria fino alla Birreria Vecia

🎄 Mercatino natalizio | 🕘 Dalle 09:00 alle 20:00

🍔 Street food

🎡 Giochi gonfiabili

🎙️ New Generation Gospel Crew | 🕘 Dalle 15:00

#nggc #newgenerationgospelcrew

🐴 Passeggiata in Carrozza

🎄 Villaggio di Babbo Natale | 🕘 Xmas box, Letture animate ore 14:00, Laboratori bambini 14:30-16:30

📮Christmas box per le letterine a Babbo Natale

🎅 Babbo Natale | 🕘 Dalle 14:30 alle 18:00

🎄 Il tuo Natale con Stayncentro

🎼Piccolo coro Rosa di Marzo | 🕘 Alle 14:30

🎸 FEEL | Acoustic band 🕘 Dalle 16:00

https://www.facebook.com/FEEL-102398385585494/

🐑 La Fattoria

🎅 Natale in crosara

Come da decreto legge per accedere al Sentiero di Natale è obbligatorio il Green Pass o tampone negativo in corso di validità (48h).