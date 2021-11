Nota del Sindaco Valter Orsi sul caso dell’immobile occupato abusivamente

«È veramente una vergogna». Queste le parole con cui stamattina il Sindaco Valter Orsi interviene sul caso del 41enne tunisino che ha occupato abusivamente un appartamento di via Porta di sotto e che ha a proprio carico 3 decreti di espulsione dall’Italia inevasi perché si rifiuta di sottoporsi al tampone per il Covid, necessario per le operazioni di rimpatrio dall’aeroporto di Linate.

Come già noto, infatti, ieri mattina il nordafricano è stato portato dalla Polizia Locale Alto Vicentino in Questura a Vicenza, ma ha nuovamente rifiutato i controlli sanitari previsti e di conseguenza non è stato possibile accompagnarlo al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Milano, dove era già stato prenotato un posto. «Non è possibile che una persona con più decreti di espulsione venga rinviata sul nostro territorio perché non vuole sottoporsi al tampone e quindi non può essere imbarcata sull’aereo che la riporterebbe a casa sua. Viene così svilito il lavoro della Polizia Locale e mostra quanto sia superficiale il lavoro della politica che si sta riempiendo la bocca di parole che non servono a niente se non a parlare alla pancia delle gente. E nel frattempo le norme vengono lasciate a metà. I tamponi per gli espulsi devono essere obbligatori. La difficoltà di applicare le disposizioni in determinati contesti produce situazioni contraddittorie come questa ed è comprensibile, quindi, se i cittadini sviluppano atteggiamenti ostili» dichiara Orsi.

Questa mattina, inoltre, la Polizia Locale ha comunicato che il tunisino è tornato nell’immobile occupato mediante l’effrazione di una porta non rinforzata. Gli agenti hanno sgomberato nuovamente l’appartamento e denunciando questa persona, assieme a un altro soggetto, per danneggiamento e invasione continuata di edificio.