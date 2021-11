Niuko Innovation & Knowledge: economia circolare “in scena” con la strartup Vaia e la conferenza spettacolo di Carlo Presotto

Venerdì 3 dicembre un doppio appuntamento gratuito nella sede Niuko a Vicenza: al mattino un workshop per condividere idee e soluzioni, nel pomeriggio con “La vita segreta degli oggetti” un’occasione per riflettere – in modo giocoso e divertente – sul tema dell’applicazione dell’economia circolare in azienda.

Quali le nuove strade di futuro che portano all’economia circolare? Come introdurre questo modello anche nella propria azienda? Perché è una scelta che conviene?

Questi i temi al centro della nuova tappa di Maps for Future, il format proposto da Niuko Innovation & Knowledge, società di formazione di Confindustria Vicenza: un appuntamento gratuito con una formula inedita – una giornata intera con la possibilità di scegliere se intervenire al mattino, al pomeriggio o per tutta la durata dell’evento – che alterna testimonianze, proposte laboratoriali e spettacoli teatrali.

L’evento, in programma in presenza venerdì 3 dicembre 2021 nei moderni spazi della nuova sede Niuko a Vicenza, in piazza Pontelandolfo 27, rappresenta la tappa conclusiva del progetto “L2-RSI: sviluppo sostenibile per le aziende venete” (DGR 816 del 11/06/2019) finanziato dalla Regione Veneto attraverso i fondi POR FESR 2014-2020.

La mattinata sarà guidata da Marianna Moser e Federico Stefani della startup Vaia, realtà nata da un gruppo di giovani che hanno deciso di recuperare il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta dell’ottobre 2018 per realizzare un innovativo amplificatore artigianale, un oggetto di design che sta incontrando un grande successo sul mercato. Alla testimonianza della startup si affiancherà una proposta laboratoriale per condividere, elaborare e mettere in circolo idee e soluzioni.

Nel pomeriggio Carlo Presotto, autore e attore teatrale direttore artistico de La Piccionaia, porterà in scena la conferenza-spettacolo “La vita segreta degli oggetti”, un’occasione per accendere la riflessione e la discussione, attraverso l’arte scenica, in modo leggero e giocoso, ma mai banale, su sostenibilità, ambiente, economia.

L’appuntamento è a ingresso gratuito con registrazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Green pass obbligatorio.

E’ possibile scegliere se iscriversi solo al mattino, solo al pomeriggio o a entrambi i momenti.

Per maggiori info e per conoscere il programma completo: https://mapsforfuture.niuko.it

In copertina: Vaia team, da sx Giuseppe Addamo, Federico Stefani e Paolo Milan