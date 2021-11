Mussolente: auto rovesciata, conducente ferito

La notte scorsa, alle 2:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vittoria a Mussolente all’incrocio con via Salvo d’Acquisto per il rovesciamento di un’auto, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati da Bassano, hanno messo in sicurezza l’auto ed utilizzando cesoie divaricatori e martinetti idraulici estratto il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Il ventinovenne di San Zenone degli Ezzelini è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in codice rosso in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.