Marketing Manager-Sistema Arredo di ITS Red Academy Vicenza premiato a JOB&ORIENTA

Secondo a livello nazionale per nuove tecnologie del made in Italy applicate al Sistema casa

Il corso Marketing Manager-Sistema Arredo di ITS Red Academy Vicenza è stato premiato, oggi, al JOB&Orienta di Verona. Il corso di alta formazione post diploma, che forma esperti nei prodotti, nella comunicazione e nel marketing del settore arredo, si è aggiudicato il secondo posto a livello nazionale.

In lizza gli Istituti Tecnici Superiori che si occupano di nuove tecnologie del made in Italy applicate al sistema casa. La premiazione è avvenuta nell’ambito dell’evento “ITS Pop Days”, che si è tenuto questa mattina a Veronafiere.

“C’è grande soddisfazione per questo secondo posto a livello nazionale – sottolinea il presidente di ITS Red Academy Cristiano Perale – Un risultato che significa che abbiamo lavorato bene e che conferma il livello dei nostri corsi, ai vertici per efficacia dell’offerta formativa e per la capacità dei diplomati di entrare con successo nel mondo del lavoro. Non ci fermiamo qui: questa premio ci spinge ad investire ancora nell’alta formazione di più nei prossimi anni, a favore del sistema Legno, in particolare arredo che ha sempre più bisogno di giovani qualificati da inserire per lo sviluppo delle aziende”

In particolare, il corso per Marketing Manager del Sistema Arredo che prepara esperti in grado di unire la tecnica con la conoscenza dei sistemi di progettazione, del diritto e delle normative di settore, valorizzando il prodotto e promuovendolo. Una figura di alta professionalità che ha le competenze necessarie anche per lavorare nella direzione commerciale di un’azienda e di dedicarsi allo sviluppo dei mercati internazionali. Fanno parte del suo bagaglio di competenze il processo di produzione e di consegna, le caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali e delle finiture proprie dei componenti d’arredo.

“A JOB&Orienta – dice l’assessore regionale a Formazione e Lavoro Elena Donazzan – c’è ancora più attenzione verso gli Istituti Tecnici Superiori, percorsi che garantiscono l’entrata nel mondo del lavoro dalla porta principale. Sono stati premiati a livello nazionali molti ITs veneti, tra questi, sul podio ITS Red di Vicenza che si occupa di marketing del legno. Grande soddisfazione per aver fatto investimenti nell’alta formazione e per avere molte aziende che credono che questo sia il modo migliore per attrarre i migliori giovani”.

Il corso ha sede all’Istituto Canova di Vicenza (viale Astichello, 195) e prevede 2 anni di alta formazione teorica e pratica, 1200 ore di attività didattica, 600 ore di stage.

Tutte le informazioni sul sito sito www.itsred.it.