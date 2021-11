La Migross Asiago è pronta a volare alle semifinali di Continental Cup

La Migross Asiago è pronta a decollare in direzione Cracovia, dove, a partire da venerdì 19 novembre, andrà in scena la semifinale di Continental Cup. Gli uomini di Mattila, a fine ottobre in Francia, hanno giocato dei quarti di finale strepitosi, conquistando il diritto di giocarsi l’accesso alla finale. La formula è semplice, 3 partite in 3 giorni e le prime 2 classificate passeranno il turno e potranno competere, nella final four prevista ad inizio gennaio, per conquistare la Continantal Cup.

Il calendario vede i Leoni scendere sul ghiaccio alle 14.00 del 19 e 20 novembre, rispettivamente contro gli Slovacchi del HK Poprad e successivamente contro i Kazaki dello Saryarka Karaganda, mentre nella giornata finale i Giallorossi affronteranno i padroni di case del Cracovia Krakow alle 19.00. Le partite potranno essere viste in streaming live raggiungibile al link https://pucharkontynentalny2021.ppv-stream.pl oppure seguite alla radio su radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it.

Gli Stellati partono verso la Polonia con in testa la pazza idea di fare un’altra impresa, il pronostico non è dalla loro parte, ma d’altra parte non lo era neanche ad Amiens nel turno precedente. La squadra ha avuto modo di sfruttare alcuni giorni di pausa dall’AlspsHL per preparare nel modo migliore questa trasferta, che certamente sarà intensa sia dal punto di vista fisico che mentale. Sarà importante avere la capacità di gestire nel modo corretto le energie per giocare una serie cosi ravvicinata di incontri di questo livello tecnico. Non ci sono novità positive dall’infermeria, tutti gli infortunati, ormai di lunga data, non potranno essere a disposizione per questa competizione, Miglioranzi, Olivero, Rosa e Iacobellis vedranno le partite da bordo campo.

Il primo ostacolo è rappresentato dalla squadra Slovacca, i Biancoblu in questo momento navigano a metà classifica del loro campionato, ma proprio in previsione di questo evento hanno arricchito il roster inserendo 3 attaccanti, i due Canadesi Jamie Arniel e Cole Ully, entrambi con diverse esperienze maturate in campionati prestigiosi, ed il giovane locale Peter Kundrik. L’Hockey Slovacco vanta una grande tradizione, ed è lecito aspettarsi grandi cose dal Poprad, che sicuramente non si affaccia a questa semifinale con l’intenzione di fare solo da comparsa.

Nella seconda giornata l’Asiago se la vedrà con il Saryarka Karaganda, squadra campione in carica del campionato Kazako, in questo momento al secondo posto in classifica ma virtualmente primi avendo giocato una partita in meno della capolista. L’organico è composto per la maggior parte da giocatori Russi, molti con un passato un KHL e prima lega Russa, in questo momento il leader della classifica di rendimento interno è il ventiduenne Nikita Anokhovsky, con 19 punti in 12 match giocati.

L’ultimo impegno per i Leoni sarà contro i Polacchi del Cracovia, in questo momento sono al quarto posto della classifica del campionato locale, l’anno scorso sono usciti sconfitti dalla finale per il titolo nazionale, ed il fatto di aver organizzato quest’evento in casa certifica l’ambizione di questa società. Anche in questo caso il plotone di giocatori Russi a disposizione dei padroni di casa è nutrito, sono ben 8, seguiti da 7 Cecoslovacchi, ma il giocatore cha sta spiccando per efficacia offensiva è il diciannovenne Polacco, Damian Kapica, con 27 punti in 19 partite.

Il torneo sarà avvincente, tutte e 4 le squadre hanno fondate ambizioni di ben figurare e daranno tutto per centrare l’obiettivo della finale. I Leoni hanno dimostrato di avere carattere e qualità, non resta che aspettare il primo face off e vivere ancora le emozioni che gli Stellati sanno regalarci.

