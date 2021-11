Il gruppo OTB fonda BVX (Brave Virtual Xperience) per lo sviluppo di prodotti e contenuti destinati al metaverso

Stefano Rosso nominato Amministratore Delegato del nuovo centro di competenza

• La NEWCO, primo esempio nel settore della moda, si occuperà in particolare di sviluppare contenuti e prodotti destinati al mondo virtuale;

• Il focus di BVX sarà sul settore del gaming, degli NFT, del Metaverso e di tutte le customer experience legate alla virtualizzazione.

Metaverso e digitale fanno già parte del presente del Gruppo OTB, polo internazionale della moda e del lusso a cui fanno capo i brand iconici e anticonvenzionali Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, Viktor & Rolf, e che controlla le aziende Staff International e Brave Kid. OTB annuncia oggi la nascita di BVX (Brave Virtual Xperience), il nuovo Centro di Competenza interamente dedicato allo sviluppo di progetti e contenuti destinati al mondo virtuale.

BVX lavorerà trasversalmente con tutti i brand del Gruppo, con i principali player e piattaforme del settore del gaming e del Metaverso. L’obiettivo è quello di avvicinare e coinvolgere i consumatori più giovani e creare progetti capaci di accelerare la crescita di OTB, generando nuove opportunità di business nel settore dei prodotti interamente digitali.

A guidare la nuova società sarà Stefano Rosso – già membro del CdA di OTB e del Board di Aura Blockchain Consortium, e Fondatore di D-Cave, la piattaforma lifestyle dedicata alla Digital Culture – che, in qualità di Amministratore Delegato di BVX, focalizzerà il lavoro del Competence Centre sullo sviluppo di nuove modalità di interazione diretta con il cliente finale, con l’obiettivo di rafforzare l’engagement e ampliare l’offerta di prodotti digitali, in particolare nel settore del Metaverso, degli NFT e del gaming.

Secondo un recente report di Morgan Stanley, Metaverso, NFT e gaming potrebbero far crescere il potenziale mercato dei gruppi del lusso di oltre il 10% entro il 2030 e aumentare i profitti del settore di circa il 25%.

Renzo Rosso, Chairman del Gruppo OTB, ha commentato: “Ho sempre pensato che la tecnologia fosse la nuova frontiera del settore della moda. Con BVX vogliamo essere pionieri del digitale e del Metaverso nella nostra industry, presidiando il mondo virtuale e anticipando le richieste delle nuove generazioni di consumatori. Stefano è la persona giusta per guidare questo cambiamento, per le competenze maturate da anni in questo settore e la capacità di intercettare e concretizzare le sue evoluzioni.”.

“Sono fiero e orgoglioso di cogliere questo nuovo incarico così stimolante e rivoluzionario. BVX ha l’onere e onore di traghettare il gruppo OTB e i suoi marchi verso il futuro della nostra società, che integrerà la vita del mondo fisico con la vita del mondo virtuale. Poter esprimere il potenziale dei nostri marchi dentro al mondo del gaming e del Metaverso è in assoluto la cosa più stimolante a cui ho avuto modo di lavorare fino ad ora.”, ha dichiarato Stefano Rosso.

GRUPPO OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid, e detiene una quota di minoranza del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Un approccio fortemente digitale che mette al centro il consumatore, assieme a un impegno concreto e a lungo termine alla creazione di un business sostenibile, sono i pilastri della filosofia di sviluppo del gruppo che conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo.

STEFANO ROSSO

Stefano Rosso è membro del Consiglio di Amministrazione di OTB. Stefano è co-founder e CEO di D-Cave, la piattaforma di lifestyle della comunità dei gamer, e Presidente del L.R. Vicenza, squadra di calcio che milita nella Serie B italiana.

Ha conseguito un Bachelor of Arts in International Trade and Marketing presso il Fashion Institute of Technology di New York, e ha avviato la sua carriera lavorativa all’estero, collaborando con brand come Zoo York del gruppo statunitense Ecko Unlimited.

Stefano è entrato nel gruppo OTB come brand manager della categoria ‘5-pocket’(denim), e successivamente ha ricoperto il ruolo di Strategic Brand Alliances Director in Diesel, occupandosi dello sviluppo di collaborazioni con importanti brand a livello mondiale come Adidas Originals e Ducati.

Nel 2011 Stefano è stato eletto Director of Corporate Development di OTB Group, per poi essere nominato co-CEO a febbraio 2013. Dal 2017 ricopre il ruolo di CEO di Diesel North America.

Da ottobre 2021 è membro del consiglio di amministrazione di AURA Blockchain Consortium, in rappresentanza di OTB in qualità di membro fondatore, insieme a LVMH, Prada Group e Cartier (Richemont).