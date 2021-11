IEG: Pescare Show 2021 a Vicenza tutta l’avventura della pesca a mosca

Le migliori attrezzature sul mercato, le Casting Pool per le prove di lancio, le tecniche di costruzione di mosche artificiali e la novità dell’International Fly Fishing Film Festival: il paradiso per gli amanti della pesca a mosca sarà al Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group, che torna in fiera a Vicenza da venerdì 26 a domenica 28 novembre 2021

www.pescareshow.it

Tecnica di pesca dalla storia secolare e oggi in sintonia con la sostenibilità ambientale, la pesca a mosca in acqua dolce o salata ha la sua casa a Pescare Show 2021. Il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group da venerdì 26 a domenica 28 novembre, in fiera a Vicenza, offrirà decine di eventi, corsi, dimostrazioni e una ricca selezione di prodotti e materiali per rinnovare o inaugurare la propria attrezzatura sportiva.

Tra gli appuntamenti più̀ attesi le dimostrazioni dal vivo di Fly Tying Experience, l’area dedicata alla disciplina nella quale sarà possibile incontrare e vedere all’opera i 25 migliori costruttori italiani di mosche artificiali: Alberto Faina, Alessandro Negri, Alex Nava, Alfeo Busilacchio, Andrea Malzanini, Antonio Leotta, Cesare Vignoli, Cristiano Cesare, Fulvio Ferretti, Fulvio Oliva, Guido Scala, Marco Naldi, Marino di Luca, Massimo Ginanneschi, Matteo Muzzi, Maurizio Santucci, Nicola Damaschi, Osvaldo Gilli, Paolo Ercoli, Pierangelo Grillo, Sandro Mandrini, Simone Badalucco, Tiziano Racasi, Valentino Damiani e Valerio Brachini.

Novità attesa nel ritorno di Pescare Show l’evento cinematografico internazionale IF4 International Fly Fishing Film Festival. Durante i giorni della manifestazione sarà possibile lasciarsi coinvolgere nella proiezione – a ciclo continuo nella Hall 1 del quartiere – di storie di pesca a mosca narrate in 11 cortometraggi prodotti da registi professionisti provenienti da tutti gli angoli del globo: dalla caccia al salmone baltico al viaggio nella natura incontaminata delle Montagne Rocciose, dalla ricerca dei tonni in Colombia all’inseguimento di un carango gigante alle Seychelles, per 100 minuti all’insegna dell’avventura.

I visitatori potranno inoltre assistere alle prove di lancio tecnico offerte dai principali brand del settore e da associazioni come il Club Italiano Pescatori a Mosca e partecipare ai corsi gratuiti tenuti dalla SIM – Scuola Italiana di Pesca a Mosca. Principianti e neofiti potranno così avvicinarsi al mondo del Fly Fishing e fare le prime esperienze di lancio nelle Casting Pool, ottenendo al termine del corso l’attestato del “Battesimo della pesca a mosca” e un gadget della SIM, mentre i pescatori più esperti potranno approfondire le proprie conoscenze e affinare la propria tecnica di costruzione delle esche. Per partecipare ai corsi è obbligatorio prenotare il proprio turno al seguente link: https://simfly.it/news/prenotazione-mini-corsi-sim-al-pescare-show-2021/

Legate al mondo del Fly Fishing, quest’anno sono in programma anche alcune delle numerose attività organizzate da FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee, partner della manifestazione, che nell’ambito del progetto “PRE.DI.SPO.N.E – Preveniamo le dipendenze con lo sport, la natura e la cittadinanza attiva”, proporrà a bambini e ragazzi un laboratorio sulla costruzione e sull’utilizzo di mosche artificiale alla presenza di esperti del settore.

La visitazione in fiera a Pescare Show garantirà la massima sicurezza, grazie alle misure messe in atto da IEG e stabilite dal protocollo #Safebusiness e dall’accreditamento del Gruppo al programma internazionale

di sanificazione degli ambienti GBAC STAR™. L’ingresso sarà consentito col Green Pass (che certifica o la vaccinazione o la guarigione dal Covid) e sempre previo controllo della temperatura corporea e utilizzo della mascherina.

La biglietteria è solo online al seguente link: https://visita.pescareshow.it/reserved-area.

ABOUT PESCARE SHOW

È il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico. Quando: da venerdì 26 a domenica 28 novembre 2021 (dalle 09.00 alle 18.00). Dove: Quartiere Fieristico IEG di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 – 36100 Vicenza). Maggiori informazioni: www.pescareshow.it; Facebook: www.facebook.com/pescare.show; Instagram: www.instagram.com; YouTube: www.youtube.com; #pescareshow21.

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP

Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell’organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere – anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, India – che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore.