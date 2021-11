IEG: al via domani Pescare Show, in fiera a Vicenza

Apre domani, 26 novembre, la manifestazione dedicata alla pesca sportiva e alla nautica da diporto di Italian Exhibition Group. Fino a domenica 28 nel quartiere fieristico berico.

Da domani, venerdì 26, fino a domenica 28 novembre torna Pescare Show in fiera a Vicenza. La community della pesca sportiva e della nautica da diporto si ritrova al salone di Italian Exhibition Group per confrontarsi con esperti, scuole, associazioni di categoria e aziende.

Nel Boating Show il focus sulla nautica da diporto, con i mezzi equipaggiati per la pesca in mare e in acqua dolce e le dotazioni elettroniche: spazio alla componentistica, ai motori e all’accessoristica di ultima generazione per la pesca sportiva.

Apprendimento e pratica per gli appassionati di pesca a mosca con Fly Tying Experience, dimostrazioni di tecniche di lancio nella Trout Area, prove di spinning nell’Acquademo. Per i più piccoli e per i principianti i mini-corsi gratuiti con gli insegnanti della SIM – Scuola italiana pesca a mosca nelle Casting Pool e il progetto PRE.DI.SPO.NE organizzato da FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. La visita in fiera sarà accompagnata dalla proiezione di 11 cortometraggi selezionati nell’ambito dell’IF4 International Fly Fishing Film Festival. Attenzione alla salvaguardia dei mari contro la plastica con #PescarePlasticFree, che presenta alcuni progetti di sensibilizzazione di aziende e associazioni.

Nell’edizione organizzata in collaborazione con FIPSAS e FIOPS, il punto sulla ripartenza e lo stato dell’arte del settore con i talk della Fishing Arena sui temi del momento: dalla carta ittica regionale alla legge sulla pesca sportiva in mare e sulla salvaguardia degli ecosistemi marini, dalla problematica delle immissioni di alloctoni alle soluzioni per contrastare il bracconaggio ittico. Nella Hall of Fame e nel Social Media Village i visitatori potranno incontrare i campioni delle competizioni, i blogger e gli influencer della pesca sportiva.

A Pescare Show visita in tutta sicurezza, grazie al protocollo #Safebusiness e all’accreditamento del Gruppo al programma internazionale di sanificazione degli ambienti GBAC STAR™. Ingresso con Green Pass e utilizzo della mascherina, biglietti solo online al seguente link: https://visita.pescareshow.it/reserved-area.

ABOUT PESCARE SHOW

È il Salone della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico. Quando: da venerdì 26 a domenica 28 novembre 2021 (dalle 09.00 alle 18.00). Dove: Quartiere Fieristico IEG di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 – 36100 Vicenza). Maggiori informazioni: www.pescareshow.it; Facebook: www.facebook.com/pescare.show; Instagram: www.instagram.com; YouTube: www.youtube.com; #pescareshow21.

