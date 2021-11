Hyundai presenta Nuova IONIQ 5 Experience: un weekend di test drive a Vicenza alla scoperta dei benefici della mobilità elettrica

• Hyundai presenta Nuova IONIQ 5 Experience, un’esperienza di guida unica attraverso una serie test drive dell’ultimo modello green di casa Hyundai, che coinvolgeranno la città di Vicenza

• Sabato 20 e domenica 21 novembre, il concessionario Hyundai De Bona (VI) aprirà le porte per provare il nuovo crossover 100% elettrico di Hyundai con il supporto degli Expert Drivers di Quattroruote, insieme ai quali si potranno scoprire tutti i benefici della mobilità elettrica

• Per prenotare l’esperienza è necessario registrarsi alla piattaforma IONIQ 5 Driving Experience

19 novembre 2021 – Hyundai dedica a Nuova IONIQ 5, il crossover 100% elettrico appena lanciato sul mercato italiano, IONIQ 5 Driving Experience, uno speciale weekend di test drive nella concessionaria Hyundai De Bona di Vicenza, in Viale del Lavoro, 56, per far scoprire al pubblico le caratteristiche innovative e la filosofia sostenibile del modello.

Sabato 20 e domenica 21 novembre, infatti, il pubblico potrà mettersi al volante del rivoluzionario modello elettrico e scoprire tutti i benefici della mobilità elettrica insieme agli Expert Drivers dell’autorevole testata automobilistica Quattroruote, che in modo dedicato forniranno a ciascun partecipante informazioni e consigli, dalla guida alla gestione dell’auto, e risponderanno a tutte le curiosità sia sul modello che sulla mobilità green.

IONIQ 5 rappresenta il manifesto della mobilità elettrica secondo Hyundai. Primo modello a nascere sulla piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria (E-GMP), IONIQ 5 fissa un nuovo standard per ridefinire la mobilità a zero emissioni attraverso caratteristiche innovative e sostenibili.

Oltre al design unico di esterni ed interni, il pubblico potrà apprezzare le performance di guida del modello e la sua vocazione sostenibile. In IONIQ 5 l’attenzione alla sostenibilità si declina anche attraverso l’utilizzo, in numerosi punti di contatto, di materiali eco-compatibili come i rivestimenti di sedili e braccioli ricavati da fonti sostenibili (bottiglie di plastica riciclate, lana o pelle trattata con oli vegetali) e i pannelli di rivestimento delle portiere realizzati in “paperette”, un materiale riciclabile, simile alla carta, che rappresenta una novità assoluta nel settore automobilistico. Infine, i tappetini disponibili in ECONYL®, un filato in nylon rigenerato ottenuto da reti da pesca riciclate e altri rifiuti recuperati in mare.

Per accedere ai test drive è necessario prenotarsi sulla piattaforma IONIQ 5 Driving Experience.

INFORMAZIONI SU HYUNDAI MOTOR COMPANY. Fondata nel 1967, Hyundai Motor Company fa capo a Hyundai Motor Group. Con oltre 120mila dipendenti, Hyundai è presente in tutto il mondo con 8 stabilimenti produttivi e 7 Centri R&D: quella di Ulsan in Corea del Sud è la più grande fabbrica di auto al mondo (si estende su 5 milioni mq e produce 5.600 auto ogni giorno). In Europa, Hyundai conta 2 fabbriche in Repubblica Ceca e Turchia (capacità produttiva complessiva: 600mila vetture/anno), 2.100 showroom e genera 155mila posti di lavoro (tra occupazione diretta e indotto). Secondo la classifica “Best Global Brands 2021” di Interbrand, il brand Hyundai è salito al 35° posto in assoluto tra i maggiori brand del mondo (il valore ha raggiunto USD 15,2 miliardi, +6,3% rispetto al 2020 nonostante le difficoltà del mercato). Hyundai – che attraverso la vision ‘Progress For Humanity’ punta a trasformarsi in fornitore di soluzioni di mobilità smart – è l’unico Costruttore a offrire una gamma Green completa, con tutte e 5 le principali alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid e mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno. Hyundai Motorsport (inaugurata nel 2013 in Germania, Alzenau) partecipa dal 2014 al Mondiale Rally WRC con la i20 Coupe WRC sviluppata in house e ha vinto il Campionato Costruttori nel 2019 e nel 2020, mentre nel Mondiale WTCR (World Touring Cup Car) la Hyundai i30 N TCR ha conquistato il titolo di campione del mondo nel 2018 e 2019. Nello sport, Hyundai è anche Partner Ufficiale FIFA (dal 1999 al 2022) e, nella Serie A italiana, Partner Ufficiale di AS Roma. In Italia, forte di una rete di 116 concessionarie, Hyundai rappresenta circa il 2,5% del mercato (dati UNRAE 2020). Oltre il 90% delle Hyundai commercializzate in Italia è disegnato, sviluppato e costruito in Europa. Tutte le Hyundai vendute in Italia vantano la garanzia Hyundai “5 anni a Km illimitati”.

