Gruppo Tosano: Centro Commerciale Thiene il 18 novembre apre IperTosano

Tutto pronto per l’apertura del nuovo ipermercato del Gruppo Tosano Al Centro Commerciale Thiene il 18 novembre apre IperTosano

Oltre 7.000 mq di prodotti alimentari, freschi, freschissimi e igiene, con grandissima varietà di marche e formati. Ai consueti prezzi concorrenziali, fino al 28 novembre si aggiunge un ulteriore sconto del 10% per invitare i consumatori alla prova.

Atteso da alcuni mesi, fin da quando si è diffusa la notizia del cambio di insegna, è giunto il momento dell’apertura del nuovo ipermercato alimentare Iper Tosano, presso il Centro Commerciale Thiene. Apre in grande stile grazie ad un eccezionale sconto del 10 per cento su tutta la spesa, promozione che durerà fino al 28 novembre.

Il punto vendita è comodamente servito dalla Strada Provinciale 349 Vicenza-Piovene Rocchette, a breve distanza dall’uscita Thiene – Schio dell’autostrada Valdastico. Dispone di una superficie di vendita di oltre 7.000 mq, con ampio parcheggio e, come ben sa chi già conosce gli altri Iper Tosano, propone una varietà di prodotti unica nel suo genere, con un assortimento di oltre 45.000 referenze, alta qualità a prezzi concorrenziali e ampia scelta di confezioni, sia in formato famiglia sia in grandi formati per il catering. L’offerta spazia dall’ortofrutta ai salumi e formaggi, dalle carni al pesce, con gastronomia preparata tutti i giorni e pane e pasticceria fresca di propria produzione, oltre a una grandissima scelta di prodotti confezionati, alimentari, vini, bevande, surgelati, prodotti per l’igiene della casa e della persona. La sua apertura ha portato circa 50 assunzioni di addetti alla vendita, al magazzino, alla cucina e forno, alla macelleria e pescheria, oltre al personale già operativo nella precedente gestione.

I supermercati Tosano nel 2021 si sono classificati primi in Italia per “Clientela soddisfatta” e primi per “Miglior reparto enoteca”, nell’ambito del prestigioso premio “CX Store Award” assegnato dalla rivista “Promotion”, in base all’indagine che annualmente la stessa conduce sulla soddisfazione dei consumatori.

Oltre all’apertura di Thiene, dal 2019 è attivo, con un’ingente quantità di referenze, anche il servizio di e-commerce “La tua Spesa Online”, che permette di ordinare la spesa comodamente da casa e scegliere poi la consegna con modalità Drive (ritiro presso il punto vendita) o Delivery (servizio di consegna a domicilio con mezzi e personale Tosano).

La sede centrale del Gruppo Tosano è a Cerea (VR), dove sorge il vero cuore operativo, un centro logistico di 90.000 mq completamente automatizzato, dai cui uffici partono le decisioni strategiche e tutta l’organizzazione aziendale. Altri numeri rendono l’idea della dimensione del gruppo: 50 anni di storia, oltre 3.000 dipendenti, 16 ipermercati alimentari a gestione diretta (17 con Thiene) distribuiti tra le province di Verona, Vicenza, Mantova, Padova, Venezia, Brescia, Ferrara, e Treviso. Il successo del Gruppo Tosano nasce da strategie aziendali messe a punto nel corso degli anni: da un lato l’alta specializzazione nel food, che permette un’offerta unica nel suo genere; dall’altro una forte politica di riduzione dei prezzi durante tutto l’arco dell’anno su tutti i prodotti in vendita, grazie al potere di acquisto, al massimo contenimento dei costi e alla eliminazione di tutti gli interventi promozionali, dai volantini alle raccolte punti. Strategie sicuramente vincenti, visto il grande favore di pubblico che ha portato l’azienda ai primissimi posti nella classifica delle imprese veronesi.