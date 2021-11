GEIDUE a podio con Bianco al Città di Schio Storico

Grazie al secondo posto assoluto con la Ford Sierra nel rally di casa, Riccardo

Bianco si aggiudica la classifica assoluta piloti del Trofeo Rally AC Vicenza

centrando uno degli obiettivi d’inizio stagione.

È stato un rally duro e più impegnativo del previsto il recente

Città di Schio Storico, ultimo appuntamento nel Nordest per le auto del passato e dal cui esito

dipendeva il risultato finale del Trofeo Rally AC Vicenza. Grazie al secondo posto assoluto ottenuto

alla guida della Ford Sierra condivisa con Mattia Franchin, Riccardo Bianco ha conquistato i punti

necessari per festeggiare la vittoria dell’edizione 2021 centrando uno dei due obiettivi che si era

prefissato ad inizio stagione.

“Fossi stato un giocatore di calcio – racconta nel post gara Bianco – avrei chiesto all’allenatore la

sostituzione: le tante difficoltà in gara ma soprattutto il frenetico lavoro per ripristinare la Sierra in

tempo dopo il botto del Due Valli, mi hanno messo a dura prova e in più di qualche momento ho

pensato di non farcela. Stringendo i denti e superando diversi problemi ce l’abbiamo comunque fatta

e sono soddisfatto di essere riuscito a raggiungere il risultato della vittoria del Trofeo che è stato

combattuto e incerto fino alla fine. Dopo la disavventura del Due Valli mai avrei creduto di tornare

al volante della Sierra entro fine stagione ed è stato un premio all’incessante lavoro per riportarla in

strada. Un paio di problemi nella prima parte di gara hanno tenuto me e Mattia, col quale correvo

per la prima volta, col fiato sospeso ma alla fine ce l’abbiamo fatta e dedico il risultato a chi mi

sostiene con passione”.

Col risultato del Città di Schio, si chiude la stagione sportiva della Geidue ASD con un bilancio che,

oltre alla vittoria di Bianco nella classifica assoluta piloti – in aggiunta a quella del 4°

Raggruppamento e di classe “A oltre 2000” – del Trofeo organizzato dall’Automobile Club Vicenza,

conta anche il secondo posto nella “2-1150” conseguito da Stefano Sbalchiero con la Fiat 127 e

l’ottavo assoluto tra i navigatori per Federico Casa. Resta un po’ di rammarico per la forzata rinuncia

ad aver corso il Città di Bassano, la gara che avrebbe potuto aprire a Bianco le porte per andare a

giocarsi la finale del T.R.Z. viste le concrete possibilità di primeggiare nella classifica del 4°

Raggruppamento della Seconda Zona ed entrare di diritto tra i finalisti.

Immagine realizzata da Videofotomax