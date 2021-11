Eyob Faniel: grande la gioia a Bassano

Eyob Faniel: grande gioia a Bassano per il 3° posto alla Maratona di New York

E’ grande la gioia a Bassano per il 3° posto alla Maratona di New York del campione bassanese Eyob Faniel: “La vittoria di Eyob Faniel – commenta il Sindaco Elena Pavan – è un risultato straordinario: la sua forza, il suo impegno, le sue capacità sono un esempio non solo per gli sportivi, ma per tutti noi. Bassano del Grappa è orgogliosa di lui e mi fa davvero piacere che Eyob abbia trovato nella nostra città un luogo dove sentirsi a casa. Mi piace ricordare come Eyob non perda occasione per dimostrare il suo attaccamento a Bassano, primo tra tutti rendendosi disponibile in qualità di testimonial in molti importanti iniziative in ambito sportivo. Lo aspettiamo presto per festeggiarlo!”.

“Un grandissimo risultato – sottolinea l’Assessore Mariano Scotton – che riscatta in maniera eccezionale le difficoltà che questo campione aveva riscontrato alle ultime Olimpiadi di Tokio. Sapere ripartire senza abbattersi, con determinazione e abnegazione, è dei veri campioni, quale Eyob Faniel è. E’ stata una vera emozione vederlo correre alla testa della gara per molti chilometri e vedere, grazie a lui, il nostro Tricolore sul podio di New York. Lo avevamo visto a Bassano in occasione della manifestazione Stelle sul Ponte, cui ha dato il via dato il stretto legame con il nostro Ponte”.