Dueville: inaugurazione Cinema Teatro Comunale Busnelli il 17 novembre ore 20.30, 19 novembre ore 15.30 e 21; 20 novembre 2021 ore 21 e altre date

Cinema Teatro Comunale Busnelli – via Dante, 30 Dueville (VI)

Inaugurazione Cinema Teatro Comunale Busnelli – eventi per festeggiare la riapertura

Organizzatore: Comune di Dueville – assessorato alla Cultura, Biblioteca di Dueville, Dedalofurioso cooperativa culturale

Info: www.comune.dueville.vi.it | pagina facebook “Busnelli Cinema Teatro” |

Proiettàti nel futuro

Riapre il Cinema Teatro Comunale Busnelli di Dueville con la conclusione del secondo stralcio dei lavori di ammodernamento dell’edificio e inizia la stagione di cinema e teatro 2021-22.

Inaugurazione il sabato 20 novembre con un gran galà della lirica, dedicato alle musiche di Puccini.

Sabato 20 novembre si apre finalmente il sipario sul rinnovato Cinema Teatro Comunale Busnelli di Dueville. Diversi mesi di lavori hanno interessato l’edificio: dall’inverno 2020 fino a ottobre 2021 si è realizzato il secondo stralcio delle operazioni di ammodernamento, voluto e finanziato dall’amministrazione comunale. Tra le novità, la copertura con cappotto termico, il rifacimento del

sottopalco, degli impianti scenici e dei camerini e in sala il pubblico potrà vedere i risultati dei lavori su palco e platea: è stata ultimata la sostituzione delle poltroncine e ci sarà un sipario tutto nuovo.

Per festeggiare la riapertura, l’assessorato alla Cultura, con l’assessore Lidia Zocche, la biblioteca civica di Dueville e la cooperativa Dedalofurioso, che ha in gestione il Busnelli, hanno organizzato un ricco programma di eventi diffusi, in svolgimento fino a dicembre inoltrato: cinema, teatro, concerti, eventi per bambini e famiglie, incontri.

In questo periodo di ripartenza post-covid, maggiormente che in altri, l’obiettivo di amministrazione e organizzatori è quello di rafforzare il ruolo del Busnelli come punto di riferimento per la comunità: un luogo dove ritrovarsi per rinnovare e consolidare le relazioni sociali, un’agorà dove si concretizzi il significato più profondo del fare cultura, ossia il confronto e la condivisione di prospettive nuove e differenti.

L’anteprima della riapertura sarà mercoledì 17 novembre ore 20.30 e venerdì 19 novembre ore 15.30 e 21 con la proiezione che darà il via alla stagione del Cineforum Dueville 2021-22: “Welcome Venice”, ultimo film di Andrea Segre, acclamato da pubblico e critica alla Biennale del Cinema di Venezia di quest’anno. L’ingresso a tutte le proiezioni sarà di 1€

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 20 novembre ore 21 con un gran galà di musica lirica, a ingresso gratuito: “Nessun dorma – una sera all’Opera con Puccini” è il titolo del progetto di divulgazione dell’opera lirica, a cura dell’associazione Liricamente. Sul palco, prestigiosi interpreti – il tenore Maurizio Saltarin, i soprani Sonia Visentin e Anna Consolaro e il maestro Alessandro Marini al pianoforte – saranno accompagnati da una coinvolgente narrazione teatrale, a cura di Daniele Nuovo, sulla vita e le opere di Giacomo Puccini.

Per la partecipazione agli eventi è necessario il Green Pass ed è consigliata la pre-registrazione su modulo online, il cui link si trova sul sito del Comune di Dueville. Per la serata di lirica è fortemente consigliata un’email a cultura@comune.dueville.vi.it

Tra gli eventi confermati si segnalano il docufilm “Lungo il futuro del Po” in programma il 23 novembre ore 21, il concerto di Patrizia Laquidara il 25 novembre ore 21; la proiezione a solo 1€ dei film “Dune” (sabato 27 ore 21 e domenica 28 ore 17.30) e “Space Jam New Legends” (alle ore 18 di sabato 27 e alle ore 15 di domenica 28 novembre). Si prosegue con gli incontri a ingresso libero: il circolo CAI di Dueville martedì 30 novembre ore 20.30 propone “Le voci antiche delle vie ferrate”; L’Angolo vicentino di Avventure nel Mondo sarà presente giovedì 2 dicembre con il reportage di Rebellato sull’India meno nota; “Serata dedicata a Dante” a cura di Luciano Ventagli, Centro Studio Danza e Erwin Fusato martedì 7 dicembre ore 21; giovedì 9 dicembre ore 21 “Un viaggio nella storia d’Italia con la maschera di Totò” a cura di E.Bissoli che racconta le vicende del nostro Paese attraverso i film di Totò. Spazio al teatro con il debutto di “Dalle stalle alle stelle – Stella Boara” di e con Stefania Carlesso e Igi Meggiorin, sabato 4 dicembre ore 21 ingresso 5€ e con l’anteprima della Rassegna di teatro popolare “Radici”, sabato 11 dicembre ore 20.45 (ingresso unico 5€) con lo spettacolo “2 Unici !!!” della Compagnia La Ringhiera.

Il programma completo per i festeggiamenti in occasione della riapertura del Cinema Teatro Comunale Busnelli è in via di definizione e si trovano gli aggiornamenti sul sito del Comune di Dueville e sulla pagina facebook Busnelli Cinema Teatro.