DL capienze: Sbrollini (IV), non più disposti ad accettare restrizioni per colpa di chi rifiuta il vaccino

“Italia Viva sostiene che questo Parlamento debba fare fronte comune per estendere la portata del green pass, non per ridurla. La certificazione verde è stata e continua ad essere l’unica modalità con la quale ripartire a livello economico e sociale: ci ha restituito la libertà, ci ha permesso di tornare nuovamente a lavorare in sicurezza, portare serenamente i nostri figli a scuola, goderci serenamente lo svago che ci viene concesso da musica, cultura e sport. I dati confermano che l’aumento dei ricoveri e dei contagi, soprattutto in forma grave, è il frutto di scelte irresponsabili. Eventuali chiusure, ed eventuali altri lockdown devono riguardare coloro che, potendolo fare, hanno deciso di non vaccinarsi. Non siamo più disposti ad accettare restrizioni per colpa di chi rifiuta il vaccino e di chi mette in pericolo non solo la propria salute, ma soprattutto quella di chi gli sta vicino. La libertà degli altri finisce dove inizia la nostra”. Lo ha detto in aula Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile cultura di Italia Viva, annunciando il voto favorevole del suo gruppo AL decreto capienze.