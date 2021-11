Congresso FISASCAT CISL Vicenza: il nuovo Consiglio Generale conferma Giovanni Battista Comiati Segretario Generale della categoria

Si è tenuto il 18 novembre il XI Congresso della Fisascat Cisl vicentina, categoria che rappresenta i settori del Commercio, Turismo, del Terziario e dei Servizi. “INSIEME, CON SGUARDI NUOVI VERSO UN FUTURO DI SVILUPPO SOLIDALE E SOSTENIBILE” il titolo del congresso.

I lavori hanno visto la partecipazione e il contributo di Raffaele Consiglio, Segretario Generale della Cisl di Vicenza; Maurizia Rizzo, Segretaria Generale del Veneto; e Vincenzo Dell’Orefice, Segretario Generale Aggiunto Fisascat Nazionale.

In occasione del Congresso è stato rinnovato il Consiglio Generale della Categoria, che resterà in carica per quattro anni che ha riconfermato il Segretario Generale uscente Giovanni Battista Comiati e la Segreteria composta da Maristella Zambon e Matteo Bocchese.

“Le sfide che ci aspettano sono impegnative ed epocali – sottolinea Comiati -, l’unico modo per affrontarle è dare delle risposte insieme. La centralità della contrattazione è e sarà uno dei principali volani di sviluppo e crescita sostenibile, permettendo ad aziende e parti sociali di rispondere adeguatamente alle dinamiche di mercato mantenendo alti livelli di tutela per lavoratrici e lavoratori.”