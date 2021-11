Confimi Industria Veneto: Alessandro Trentin è il nuovo presidente

L’associazione rappresenta oltre 2.200 imprese venete, per 45 mila addetti e un fatturato di 15 miliardi di euro l’anno.

«Fondamentale proseguire il percorso verso l’autonomia regionale per tutelare e sostenere la competitività delle nostre imprese»

Alessandro Trentin è il nuovo presidente di Confimi Industria Veneto, associazione che a livello regionale conta oltre 2.200 aziende iscritte, perlopiù piccole e medie imprese, per complessivi 45 mila addetti e un fatturato aggregato di oltre 15 miliardi di euro l’anno.

Vicentino, titolare con il fratello Matteo Enea dell’azienda T3 Progetti specializzata nella progettazione e produzione di espositori, Trentin assume la presidenza regionale dal veronese Renato Della Bella dopo avere ricoperto diverse cariche di rilievo nel sistema associativo di Confimi: è stato infatti presidente del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Vicenza, quindi componente della Giunta provinciale e consigliere di amministrazione di Apiveneto Fidi, oltre che coordinatore di OGEP, l’Osservatorio dei Giovani e delle Professioni della provincia di Vicenza; recentemente è stato inoltre eletto nuovamente componente del Consiglio di Amministrazione di Fidi Nordest.

Il nuovo incarico come presidente regionale arriva in un momento particolare per l’Associazione, e per l’associazionismo di categoria in generale: «Confimi Industria Veneto è nata nel 2015 per iniziativa delle associazioni territoriali di Vicenza e Verona – sottolinea Trentin – ma stiamo crescendo su tutto il territorio regionale: proprio quest’anno abbiamo aperto le nuove sedi a Treviso e a Venezia. Certamente la pandemia ha fatto riscoprire alle aziende l’importanza di avere un’Associazione di Categoria alla quale potersi affidare, ma credo altresì che il modo di fare associazionismo debba cambiare rispetto al passato: un tempo era sufficiente la rappresentatività, oggi in misura sempre maggiore le imprese si aspettano eccellenza in termini di servizi e competenza, ma anche risposte a esigenze di sistema. Certo l’attività sindacale rimane fondamentale, ma è altrettanto importante dimostrare di saper affiancare gli imprenditori in questa fase così particolare della nostra storia e della nostra economia».

Che fare dunque? «Come Confimi Industria Veneto abbiamo stilato un manifesto di priorità, molte delle quali sono in effetti inserite tra gli obiettivi regionali del PNRR. Accanto alle infrastrutture materiali ed immateriali, alla logistica, alla sostenibilità e all’innovazione che sono oggetto di tavoli di confronto dedicati, abbiamo voluto dedicare un capitolo al tema della maggior autonomia regionale dando seguito al referendum consultivo del 2017. Stiamo dedicando grande attenzione anche al tema della salute e sicurezza dei lavoratori con una iniziativa che ci apprestiamo a condividere con tutte le parti interessate a questo importante argomento, a partire dai rappresentanti dei lavoratori».

Contestualmente alla nomina di Trentin quale nuovo Presidente, Confimi Industria Veneto ha rinnovato anche la propria Giunta, con l’elezione a consiglieri regionali di Elisa Beniero (ECA Technology), Roberto Callegari (Sidertaglio Lamiere), Maria Paola Carlesi (Ecoricicli Metalli), Lisa Carraro (TSL Laser), Massimiliano Destefanis (Euro Informatica), Daniele Maccari (O.M.I. Beraldo), Giovanni Pizzoli (Alturas Sistemi) e Marina Scavini (Savim Europe).