Confartigianato Imprese Vicenza: con Lego® e Mapps® costruire processi decisionali

Confartigianato Imprese Vicenza: con Lego® e Mapps® costruire processi decisionalie orientarsi verso una strategia d’impresa più efficiente è anche divertente.

Il 3 e 10 dicembre due workshop proposti da Confartigianato

Confartigianato Imprese Vicenza, nell’ambito del progetto “Operation a Misura di PMI”, organizza due giornate di autovalutazione per rafforzare la consapevolezza degli artigiani rispetto al tema dello sviluppo della pianificazione. Il tutto è mirato è far emergere opportunità e istanze di miglioramento, oltre che delineare l’orientamento da adottare per raggiungere gli obiettivi di cambiamento.

Dal Servizio di Assistenza Commerciale di Confartigianato, è emersa tra gli imprenditori l’esigenza di un miglioramento dei processi aziendali per la mancanza di una formale pianificazione della produzione. Una mancanza che impatta a livello pratico nelle attività commerciale con frequenti ritardi nei lead time di servizio e riducendo così gli standard di qualità dell’offerta. L’idea è quindi quella di attivare di servizi di accompagnamento per testare e validare le soluzioni individuate implementandole poi con il supporto dei Temporary Operation Manager, una nuova figura di supporto alle imprese nei loro percorsi di business per disegnare strategie all’altezza delle ambizioni di un’impresa contemporanea.

In questo contesto si inseriscono due workshop rivolti alle imprese, in cui saranno utilizzati dei metodi nuovi a carattere partecipativo, con il coinvolgimento diretto degli imprenditori. Il primo workshop è in programma venerdì 3 dicembre (dalle ore 9:00 alle 18:00) e si baserà sul Lego® Serious Play®, una metodologia di facilitazione e sviluppo organizzativo fondata sull’impiego dei mattoncini Lego® come supporto metaforico al confronto e ai processi decisionali.

Secondo appuntamento il 10 dicembre (dalle ore 9:00 alle 14:00). Anche in questo caso si utilizzerà un metodo nuovo, nello specifico di apprendimento organizzativo: Mapps®. Gli imprenditori, attraverso la costruzione di mappe che permettono di trasformare una qualunque sfida al cambiamento dell’organizzazione in una roadmap, avranno un’utile guida orientata al raggiungimento degli obiettivi.

Entrambi i workshop vedono il supporto dei consulenti di Trivioquadrivio – primi a portare in Italia la metodolgia Lego® Serious Play®- e si svolgeranno l’AC Hotel di Creazzo. Per partecipare è necessaria l’iscrizione attraverso il sito di Confartigianato Vicenza.