Chi è Giovannino di Tu si que vales 2021? Il disturbatore ‘preferito’ di Sabrina Ferilli? Ce lo siamo chiesti per mesi. A svelare la sua identità è stata Fanpage. Sotto il trucco blu e la mantella rossa in stile Cappuccetto Rosso si è nascosto per mesi, facendo ridere grandi e piccini e diventano l’idolo dei social, soprattutto di Twitter, Giovanni Iovino.

Chi è Giovanni Iovino: l’attore di Napoli che ha lavorato per Ferzan Ozpetek e Matteo Garrone

Chi è Giovanni Iovino? Attore e cabarettista ventiseienne, di Napoli, Giovanni si è divertito a Tu si que vales 2021 a prendersi gioco di Sabrina Ferilli. Nonostante la giovane età ha però già preso parte a numerosi spettacoli teatrali e a diversi film molto importanti.

Ha recitato nella terza stagione di Gomorra, ma anche in Napoli Velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio di Matteo Garrone.

Chi è Giovannino?: ecco come trovare l’attore sui social

Giovanni ovvero il dispettoso Giovannino è su Instagram. Il suo account lo si trova cercando @giovanni_is_giovannino. Immaginiamo già che ora i suoi follower cresceranno a dismisura.

Mentre su Tik Tok è noto come: @jonnytokk.

Tratto da https://www.superguidatv.it/