Cereda a Cornedo Vicentino: auto finita capovolta

Alle 13:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tezze di Cereda a Cornedo Vicentino per un’auto finita capovolta dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita con il figlio. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto, mentre figlio e mamma erano già stati presi in cura dal personale del SUEM per essere trasferiti in ospedale a Valdagno. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.